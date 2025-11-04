جوتيريش: الوضع في غزة هش للغاية واتفاق وقف إطلاق النار يواجه عقبات

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الوضع في قطاع غزة هش للغاية منذ السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن القطاع ما زال يعاني من تداعيات الحرب المدمّرة التي خلّفت أوضاعًا إنسانية كارثية ونزوحًا واسعًا للسكان.

وشدد جوتيريش خلال تصريحات تليفزيونية، على أن استمرار غياب الاستقرار يهدد بنسف أي تقدم سياسي أو إنساني، داعيًا الأطراف كافة إلى ضبط النفس والالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.

المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تواجه عقبات

وأوضح الأمين العام أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تواجه عقبات حقيقية تتعلق بآليات التنفيذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين دون قيود.

وأضاف أن الأمم المتحدة تتلقى تقارير يومية عن انتهاكات متفرقة وعرقلة دخول المساعدات، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الممارسات قد يقوّض الثقة بين الأطراف ويعيد التوتر إلى الميدان.

الأمم المتحدة صاحبة التفويض في قوة الاستقرار بغزة

وشدد جوتيريش على أن الأمم المتحدة هي الجهة صاحبة التفويض الشرعي فيما يتعلق بتشكيل وإدارة قوة الاستقرار في قطاع غزة، مؤكدًا أن أي ترتيبات أمنية أو إنسانية يجب أن تتم تحت إشراف المنظمة الدولية ووفق قرارات مجلس الأمن.

كما دعا جوتيريش المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الأممية لتثبيت الهدنة وضمان حماية المدنيين وإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن “السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإيجاد حل سياسي شامل”.

