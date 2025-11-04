زيلينسكي: نحتاج من أمريكا الانفتاح على تسليمنا أسلحة بعيدة المدى

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: نحتاج من أمريكا الانفتاح على تسليمنا أسلحة بعيدة المدى.

ويأتي ذلك بعدما رفضت الولايات المتحدة الأمريكية تسليم صواريخ توماهوك لأوكرانيا في أعقاب زيارة أجراها الرئيس الأوكراني إلى البيت الأبيض.

وفي السياق ذاته، دعا الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا إلى إنشاء قوة دفاع أوروبية مشتركة، وذلك فى رسالته بمناسبة يوم الوحدة الوطنية والقوات المسلحة فى إيطاليا اليوم الثلاثاء.

تعزيز الأمن الأوروبي في مواجهة التحديات الراهنة

وقال ماتاريلا - في رسالته إلى وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو ظهرت صراعات جديدة في أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، مما يهدد الإطار الأمني ​​الذي تم بناؤه في فترة ما بعد الحرب والمؤسسات التي أُنشئت لحمايته"، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

التعاون مع حلف الناتو لتعزيز الأمن

وأضاف أن خطر اتساع نطاق الحرب الروسية على أوكرانيا يتطلب اهتماما بالغا وجهدا كبيرا لتكييف القوات المسلحة من أجل إنشاء قوة دفاع أوروبية مشتركة تكون، بالتعاون الوثيق مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أداة أمنية لإيطاليا وأوروبا.

