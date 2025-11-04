الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
مهند مجدي مستشارا لمجلس إدارة الأهلي للنشاط الرياضي وسراج عضوا بشركة كرة القدم للمنشآت

قرر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة  محمود الخطيب، في جلسته الأولى التي عقدت مساء أمس الاثنين تعيين المهندس محمد سراج الدين، عضو المجلس السابق، عضوًا بشركة الأهلي للمنشآت.

كما قرر المجلس تعيين الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة السابق، مستشارًا لمجلس الإدارة للنشاط الرياضي، على أن يقوم بالتنسيق الكامل مع خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي؛ لتطوير كافة الأنشطة ووضع رؤية للاستثمار وتطوير الأداء


كما تم تكليف المهندس حازم هلال عضو المجلس بمتابعة مشروع استاد الأهلي والالتزام بالجدول الزمني المقرر للتنفيذ، مع العمل على تطوير المنشآت العقارية وتاريخ الأهلي المستخدم في متحف الأهلي الجديد، على أن يكون ممثلًا للنادي في شركة الأهلي للمنشآت.

الجريدة الرسمية