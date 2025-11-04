رئيس الجابون يأمر الوزراء المنتخبين نوابا بالاستقالة من مناصبهم

أصدر الرئيس الجابونى، بريس كلوتير أوليجى نجيما، قرارا يلزم جميع الوزراء الذين فازوا بمقاعد فى الانتخابات التشريعية التى جرت فى 27 أكتوبر، بتقديم استقالاتهم من الحكومة، تطبيقا للمادة 73 من الدستور، التى تنص على أن مناصب أعضاء الحكومة غير متوافقة مع ممارسة ولاية برلمانية.

تفاصيل القرار والدستور الجابوني

أورد ذلك راديو فرنسا الدولى، مشيرا إلى أن هذا الإعلان جاء على لسان وزير إصلاح المؤسسات، فرانسوا ندونج أوبيانج، الذى أوضح أن الوزراء المعنيين أمامهم مهلة أسبوعين لتقديم استقالاتهم، قبل تنصيب مكتب الجمعية الوطنية المقرر في 17 نوفمبر الجارى.

وقال الوزير في بيانه وفقا للمادة 73 من دستور الجابون: لا يمكن الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية البرلمان. وعليه، يجب على الوزراء المعنيين تقديم استقالاتهم إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، قبل تشكيل مكتب البرلمان الذي هم أعضاء فيه.

سابقة في الحياة السياسية الجابونية

ويعتبر هذا القرار سابقة في الحياة السياسية الجابونية، إذ لم يكن الوزراء المنتخبون نوابا في الماضي مجبرين على مغادرة الحكومة، ما جعل الإجراء الحالي مفاجئا لكثيرين.

ومن بين الوزراء الذين يشملهم القرار ألكسندر بارو شامبرييه، المكلف بالتنسيق الحكومي، وأولريش مانفومبي مانفومبي، وزير النقل والمقرب من الرئيس أوليجي نجيما، إضافة إلى الجنرال بريجيت أوكانوفا، وزيرة الدفاع، وكارميليا نتوتومي لوكليرك، وزيرة التربية الوطنية، وهما من ركائز الفريق الحكومي الحالي.

وأشار أحد الخبراء القانونيين إلى أن الرئيس يحتفظ بحق إعادة تعيين هؤلاء الوزراء في الحكومة لاحقا، شريطة أن يتخلوا رسميا عن ولايتهم البرلمانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.