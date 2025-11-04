الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس الجابون يأمر الوزراء المنتخبين نوابا بالاستقالة من مناصبهم

الرئيس الجابونى
الرئيس الجابونى بريس كلوتير أوليجى نجيما، فيتو

أصدر الرئيس الجابونى، بريس كلوتير أوليجى نجيما، قرارا يلزم جميع الوزراء الذين فازوا بمقاعد فى الانتخابات التشريعية التى جرت فى 27 أكتوبر، بتقديم استقالاتهم من الحكومة، تطبيقا للمادة 73 من الدستور، التى تنص على أن مناصب أعضاء الحكومة غير متوافقة مع ممارسة ولاية برلمانية.

تفاصيل القرار والدستور الجابوني

أورد ذلك راديو فرنسا الدولى، مشيرا إلى أن هذا الإعلان جاء على لسان وزير إصلاح المؤسسات، فرانسوا ندونج أوبيانج، الذى أوضح أن الوزراء المعنيين أمامهم مهلة أسبوعين لتقديم استقالاتهم، قبل تنصيب مكتب الجمعية الوطنية المقرر في 17 نوفمبر الجارى.

وقال الوزير في بيانه وفقا للمادة 73 من دستور الجابون: لا يمكن الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية البرلمان. وعليه، يجب على الوزراء المعنيين تقديم استقالاتهم إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، قبل تشكيل مكتب البرلمان الذي هم أعضاء فيه.

سابقة في الحياة السياسية الجابونية

ويعتبر هذا القرار سابقة في الحياة السياسية الجابونية، إذ لم يكن الوزراء المنتخبون نوابا في الماضي مجبرين على مغادرة الحكومة، ما جعل الإجراء الحالي مفاجئا لكثيرين.

ومن بين الوزراء الذين يشملهم القرار ألكسندر بارو شامبرييه، المكلف بالتنسيق الحكومي، وأولريش مانفومبي مانفومبي، وزير النقل والمقرب من الرئيس أوليجي نجيما، إضافة إلى الجنرال بريجيت أوكانوفا، وزيرة الدفاع، وكارميليا نتوتومي لوكليرك، وزيرة التربية الوطنية، وهما من ركائز الفريق الحكومي الحالي.

وأشار أحد الخبراء القانونيين إلى أن الرئيس يحتفظ بحق إعادة تعيين هؤلاء الوزراء في الحكومة لاحقا، شريطة أن يتخلوا رسميا عن ولايتهم البرلمانية.

السياسية الجابونية الدستور الجابوني الرئيس الجابوني الانتخابات التشريعية

