رحيل كيم يونج نام الرئيس الشرفي السابق لكوريا الشمالية

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، وفاة كيم يونج نام الرئيس السابق للبرلمان في البلاد، والذي شغل منصب الرئيس الشرفي للدولة لأكثر من 20 عامًا، وقد توفي عن عمر 97 عامًا.

المناصب التى شغلتها كيم

شغل كيم منصب رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى من عام 1998 إلى 2019، وهو منصب منحه موقعًا شرفيًّا كرئيس للدولة، وكانت سلطة اتخاذ القرار الحقيقية بيد الزعيمين كيم جونج إيل، الذي توفي عام 2011، وابنه كيم جونج أون.

أسباب وفاة كيم يونج نام

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية: إن كيم يونج نام توفي نتيجة فشل متعدد في الأعضاء.

وأضافت الوكالة أن كيم جونغ أون زار مكان الجنازة "للتعبير عن خالص تعازيه في وفاته".

وظهر كيم جونج أون في صورة محاطًا بكبار المسؤولين، وهو يقدم العزاء أمام النعش حيث سجي الجثمان في تابوت زجاجي.

رحلة نادرة إلى شبه الجزيرة الكورية

في عام 2018، ترأس كيم يونغ نام وفد كوريا الشمالية إلى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونج تشانج بكوريا الجنوبية، في رحلة نادرة إلى شبه الجزيرة الكورية حيث لا تزال الدولتان في حالة حرب من الناحية التقنية.

وعبّرت وزارة التوحيد في سيول، المسئولة عن العلاقات مع الشمال، في بيان عن تعازيها في وفاة كيم.

