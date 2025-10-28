الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
ترامب يلتقي أسر المواطنين اليابانيين المختطفين في كوريا الشمالية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

التقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال زيارته الحالية إلى اليابان، ثانى محطات جولته الآسيوية، عائلات المواطنين اليابانيين المختطفين من قبل كوريا الشمالية.

مساعدة أسر المختطفين

وقال الرئيس ترامب فى تصريحات خلال اللقاء أوردتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء، إنه يفكر فى هذه القضية منذ ولايته الرئاسية الأولى، مضيفا أن واشنطن ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة أسر المختطفين.

إعادة خمسة مختطفين فى عام 2002

وتقول الحكومة اليابانية إن 17 مواطنا يابانيا على الأقل اختطفوا من قبل عملاء كوريين شماليين في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. وأنه تمت إعادة خمسة مختطفين فى عام 2002 إلا أن مصير 12 مختطفا آخرين لا يزال غير معروف.

