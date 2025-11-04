لضبط الأسواق وتحقيق العدالة، حماية المستهلك: 837 حملة رقابية و18 ألف شكوى خلال أكتوبر

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار الجهود المكثفة لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلكين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبما يعزز التوازن في العلاقة بين المستهلك والمُنتِج والمُورِّد، ويحافظ على استقرار الأسواق.

وأوضح “السجيني”، في تقريره عن أداء الجهاز خلال شهر أكتوبر، أن الحملات الرقابية الميدانية والإلكترونية مستمرة على مستوى الجمهورية، خاصة مع اقتراب موسم تخفيضات “الجمعة البيضاء”، مشددًا على إلزام الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية بالشفافية الكاملة في الإعلان عن الأسعار ونسب الخصومات، مؤكدًا أن أي مخالفة أو إعلان مضلل ستُواجَه بعقوبات قد تصل إلى مليوني جنيه.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن 837 حملة رقابية نُفذت خلال الشهر، شملت المرور على 10,078 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 2,953 قضية متنوعة، تضمنت نحو 43 طنًّا من السلع، وقرابة 80 ألف وحدة من المعلبات والمشروبات، إضافة إلى 225 ألف بيضة فاسدة كانت معدة للاستخدام في صناعة الحلويات بمحافظة الغربية، فضلًا عن ضبط 11 ألف عبوة تبغ ومشتقاته مجهولة المصدر بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة.

وأضاف أن الجهاز شنّ حملة موسعة بمحافظة الشرقية استهدفت مخازن لتعبئة زيت الطعام تحمل أسماء تجارية شهيرة من دون تراخيص، وأسفرت عن ضبط 8.5 طن زيت طعام مجهول المصدر وورشة لتصنيع عبوات بلاستيكية وملصقات مزيفة، حيث تم التحفظ على المضبوطات وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

وفيما يتعلق بتعامل الجهاز مع شكاوى المواطنين، أوضح “السجيني” أن الجهاز تلقى خلال أكتوبر 18,338 شكوى في مختلف القطاعات، من بينها 3,381 شكوى عبر الخط الساخن، و9,193 شكوى عبر خدمة “واتس آب”، و1,923 شكوى من خلال تطبيق حماية المستهلك، إلى جانب بلاغات وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وجمعيات حماية المستهلك.

كما بلغ إجمالي المكالمات الواردة للخط الساخن 32,350 مكالمة تضمنت استفسارات وطلبات تسجيل شكاوى جديدة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن مجلس إدارة الجهاز أصدر خلال أكتوبر 188 قرارًا لصالح المستهلكين بقيمة مالية تُقارب 5 ملايين جنيه، بعد التحقق من أحقية المواطنين في الشكاوى المقدمة، فيما تمت إحالة 144 شكوى إلى النيابة العامة ضد شركات امتنعت عن تنفيذ قرارات المجلس.

وأكد “السجيني” أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة في الأسواق، ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء. كما شدد على أن الحكومة تتابع بدقة حركة تداول السلع، لضمان توافرها بأسعار مناسبة ومنع أي استغلال للمواطنين.

وفي السياق ذاته، عقد رئيس الجهاز الاجتماع العاشر لمجلس الإدارة بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، لمتابعة تطورات الأسواق بعد تحريك أسعار المواد البترولية، والتأكد من استقرار الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

كما استعرض الاجتماع خطة الاستعداد لموسم تخفيضات “الجمعة البيضاء”، مؤكدًا على تكثيف آليات الرصد الميداني والإلكتروني لمتابعة مدى التزام الشركات والمتاجر الإلكترونية بالضوابط القانونية والشفافية في عرض الأسعار قبل وبعد التخفيض.

وأكد “السجيني” أن جهاز حماية المستهلك مستمر في تطوير آليات تلقي الشكاوى ومتابعتها إلكترونيًا، بما يضمن سرعة البت فيها وتحقيق العدالة للمستهلكين، مشددًا على أن حماية حقوق المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الدولة وأجهزتها التنفيذية.

