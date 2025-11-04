1308 فائزين و661 احتياطي في القرعة العلنية للحج بالغربية

شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، اليوم مراسم إجراء القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية لعام 1446هـ / 2025م والتي أُقيمت بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا وسط أجواء غمرتها الفرحة والدموع من الحجاج الفائزين من أبناء عروس الدلتا.

وتم إجراء القرعة إلكترونيًا عن طريق الحاسب الآلي دون تدخل العنصر البشري، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من: إدارة الأمن الوطني بمحافظة الغربية، مفتش الداخلية، مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية والشئون المالية والإدارية بوزارة الداخلية.

وقد أسفرت القرعة عن فوز 1308 حاجًا من أبناء محافظة الغربية، بالإضافة إلى 661 احتياطيًا تم اختيارهم تحسبًا لأي اعتذارات أو ظروف طارئة، وسط فرحة كبيرة عبّر عنها الفائزون بالدعاء والتكبير، بينما لم يتمالك البعض دموعه فرحا بعد انتظار طويل لتحقيق حلم زيارة بيت الله الحرام.

وخلال الفعاليات، نقل اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لجميع الحاضرين، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على تنظيم قرعة الحج سنويًا بمنتهى الشفافية والنزاهة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتيسير إجراءات السفر إلى الأراضي المقدسة، مشيرًا إلى أن اختيار الحجاج يتم دون أي تدخل بشري، في إطار منظومة إلكترونية دقيقة تراعي مبدأ تكافؤ الفرص.

من جانبه، أعرب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، عن سعادته بمشاركة أبناء المحافظة فرحتهم بالفوز في القرعة، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل تجسيدًا حقيقيًا للتكافل والمشاركة المجتمعية بين الدولة ومواطنيها، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود وزارة الداخلية في تنظيم فعاليات القرعة بهذا المستوى المتميز من الانضباط والدقة والشفافية، وموجهًا خالص التهاني للفائزين متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وسفرًا آمنًا بإذن الله.

كما ثمّن المحافظ التعاون الوثيق بين محافظة الغربية ومديرية الأمن في خدمة المواطنين والتيسير عليهم في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا براحة المواطن في كل التفاصيل، وتحرص على أن تكون كل الإجراءات الخدمية قائمة على الشفافية والعدالة.

وقد شهدت القاعة لحظات مؤثرة من الفرح والبكاء بين الفائزين وأسرهم، حيث علت الزغاريد وتبادل الأهالي التهاني والدعوات، وعبّر الجميع عن امتنانهم للقيادة السياسية ووزارة الداخلية لما يبذلونه من جهود كبيرة في تسهيل أداء الفريضة وتمكين المواطنين من زيارة بيت الله الحرام في أجواء آمنة ومنظمة.

