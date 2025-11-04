الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
إحصاء جديد للمصابين في انفجار المحكمة العليا بباكستان

قوات الأمن فى باكستان،
قوات الأمن فى باكستان، فيتو

أعلنت الشرطة الباكستانية ارتفاع حصيلة الضحايا جراء انفجار أسطوانة غاز اليوم الثلاثاء، فى الطابق الأرضى بمبنى المحكمة العليا، إلى 12 مصابا.

تفاصيل الانفجار وأسبابه

وذكرت قناة (سما تي فى) الباكستانية، في نسختها الإنجليزية، أن الانفجار وقع أثناء قيام مجموعة من العمال بأعمال إصلاح في نظام التكييف المركزي بالمبنى، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ وقوات الأمن هرعت على الفور إلى موقع الانفجار.

نقل المصابين إلى المستشفيات

وأضافت الشرطة أنه تم نقل العمال المصابين إلى عدد من المستشفيات من أجل تلقي العلاج، بينهم اثنان حالتهما خطيرة.

