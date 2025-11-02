السيدة الأولى لجمهورية الكونغو الديمقراطية تزور الجامعة الألمانية بالقاهرة (صور)

استضافت الجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC) السيدة الأولى لجمهورية الكونغو الديمقراطية، دينيس نياكيرو تشيسيكيدي، في زيارة رسمية لمقر الجامعة، لبحث سُبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين ومتابعة المنح الدراسية التي قدمتها الجامعة للطلاب الكونغوليين.

وكان في استقبالها والوفد المرافق لها، الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة، وبحضور السفير خالد جلال مستشار رئيس مجلس أمناء الجامعة للعلاقات الخارجية.

وتركزت المناقشات بين الجانبين على تعزيز أواصر التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية، وتأكيد التزام الجامعة الألمانية بالقاهرة بدعم الطلاب المتفوقين من جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال برامج المنح الدراسية التي تتيح لهم فرصة التعليم المتميز.

وأكد الدكتور أشرف منصور أن الجامعة الألمانية بالقاهرة سعيدة باستمرار شراكاتها الاستراتيجية الممتدة مع دول القارة الإفريقية.

كما شدد رئيس مجلس الأمناء على أن الجامعة تعمل منذ تأسيسها على توفير مبدأ الإتاحة وتكافؤ الفرص للطلاب المتفوقين من كل دول العالم، مرحبةً بالطلاب الوافدين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم خلال سنوات الدراسة وحتى ما بعد التخرج.

من جانبها، أعربت السيدة الأولى دينيس نياكيرو تشيسيكيدي عن بالغ شكرها لتخصيص الجامعة الألمانية عددا من المنح الدراسية بكليات الجامعة للطلاب المتفوقين بجمهورية الكونغو، وأشادت بـ البنية الأساسية التي شاهدتها داخل الحرم الجامعي خلال جولتها بالمجمع الصناعي الذي يضم امهات شركات الصناعة الألمانية العالمية ويعمل على توطين أحدث التكنولوجيات الداعمة للصناعة المصرية والافريقية، وتفقدها لمعمل الاراترونكس ARAtronics المعني بتطوير أجهزة الاستشعار الدقيقة الجديدة والمحركات للقياس والتحكم في نطاق تكنولوجيا النانو.

