مقتل فتاة روسية بـ 75 طعنة فى تركيا (فيديو)

قتلت شابة روسية بطريقة مروعة، عندما تلقت 75 طعنة على يد شاب من أذربيجان، في جريمة هزت مدينة بورصة التركية.

جهود الأطباء لإنقاذها بعد وصولها للمستشفى

وهاجم الشاب الأذري (27 عامًا) ضحيته في منزل، بعد شجار معها، انتهى بطعنها عبر سكين عثرت عليه الشرطة التركية بحوزته عندما قبضت عليه.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن "أرزو خليلوفا" تبلغ من العمر 20 عامًا، وفارقت الحياة رغم جهود الأطباء لإنقاذها بعد وصولها للمستشفى.

سماع صوت شجار وصراخ

أبلغ جيران الشقة التي شهدت الجريمة، الشرطة بسماع صوت شجار وصراخ فيها، ليحضروا برفقة سيارة إسعاف، ويكتشفوا ما جرى.

ولم تتضح بعد علاقة القاتل بالضحية، وما إذا كانا متزوجين، بينما تواصل الشرطة تحقيقاتها لكشف دوافع تلك الجريمة.

وأظهرت صور من أمام المستشفى الذي نقلت إليه الضحية، بعض أقاربها في حالة صدمة وبكاء.

