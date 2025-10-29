وزير العمل يشارك في احتفالية اليوم الوطني لجمهورية تركيا

الأربعاء 29 أكتوبر 2025
شارك وزير العمل محمد جبران، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في احتفالية اليوم الوطني لجمهورية تركيا التي أقامتها السفارة التركية بالقاهرة مساء اليوم الأربعاء، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المؤسسات الدولية.. وكان في استقباله سفير تركيا لدى جمهورية مصر العربية السفير صالح موطلو شن أن.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، نقل الوزير تحيات وتقدير الدولة المصرية إلى جمهورية تركيا، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، متمنيًا لها دوام التقدم والازدهار، ومؤكدًا على عمق الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع بين الشعبين المصري والتركي.

وقال جبران إن احتفالنا بهذه المناسبة لا يقتصر على إحياء ذكرى إعلان الجمهورية التركية، بل يعكس تقديرًا لمسيرة نضالٍ طويلة حقق فيها الشعب التركي إنجازات بارزة في مجالات الاقتصاد والصناعة والتعليم والبنية التحتية، مؤكدًا أن تركيا استطاعت أن ترسخ أسس دولتها الحديثة على مبادئ الكرامة والإرادة والتنمية.

وأشار وزير العمل إلى أن العلاقات المصرية–التركية تمتد بجذورها إلى أعماق التاريخ، وتشهد على تفاعل حضاري وثقافي وإنساني عريق بين بلدين جمعتهما الجغرافيا ووحدتهما المصالح المشتركة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة حقيقية لتعميق التعاون الثنائي والبناء على ما تحقق من خطوات إيجابية بين قيادتي البلدين خلال العامين الماضيين، خصوصًا في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتبادل التجاري والسياحة والتعليم والثقافة.

 

وأكد جبران أن مصر وتركيا تمتلكان من المقومات ما يؤهلهما لأن تكونا ركيزتين أساسيتين للاستقرار والتنمية في المنطقة، وأن تعاونهما المشترك ينعكس إيجابًا على الأمن الإقليمي والرخاء الاقتصادي لشعوب المنطقة بأسرها.

كما عبّر الوزير عن تقدير مصر للدور البنّاء الذي تقوم به السفارة التركية بالقاهرة في تعزيز جسور التواصل والتفاهم بين البلدين، مشيدًا بالروح الإيجابية والتعاون المتبادل في مختلف المجالات.

واختتم وزير العمل كلمته بتوجيه التهاني باسم حكومة جمهورية مصر العربية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، والحكومة والشعب التركي الصديق، بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية، متمنيًا لتركيا دوام الأمن والتقدم والرخاء، وللعلاقات بين البلدين المزيد من التعاون لما فيه الخير والسلام.

