تكريم الطالب يوسف الشاذلي الفائز بمسابقة تصميم أفضل لوجو لقطاع الأنشطة الطلابية

كرَّم الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، الطالب يوسف الشاذلي، بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، جامعة بورسعيد، بعد فوزه في مسابقة تصميم أفضل لوجو لقطاع الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية.

شعار قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي

وجاء هذا التكريم تقديرًا لتميز الطالب وإبداعه في تصميم الشعار الذي يجسد هوية وأهداف قطاع الأنشطة الطلابية، وأوضح الدكتور كريم همام أن تنظيم هذه المسابقة جاء تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات وحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إتاحة الفرص أمام الطلاب لإبراز قدراتهم الإبداعية، مؤكدًا أن قطاع الأنشطة الطلابية يمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة وتنمية روح الانتماء والعمل الجماعي لديه.

وأعرب الطالب يوسف الشاذلي عن سعادته بهذا التكريم، موضحًا أن فكرة التصميم انطلقت من أن الطلاب هم قلب قطاع الأنشطة الطلابية، وأن الشعار يعبر عن اتحادهم تحت راية واحدة تجمع الإبداع والانتماء والطاقة الإيجابية، وتم إضافة بعض التفاصيل الفنية للوصول إلى الشكل النهائي الأكثر توافقًا مع هوية القطاع، مضيفًا أن اختيار اللون الأزرق أضافت حيوية وتميزًا للشعار.

ويأتي هذا التكريم ضمن حرص وزارة التعليم العالي وقطاع الانشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة على دعم وتشجيع النماذج الطلابية المبدعة في مختلف المجالات، وتعزيز قدراتهم الابتكارية.

