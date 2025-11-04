قبل مواجهة ليفربول، أرقام مبابي مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفا ثقيلا على ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أرقام كيليان مبابيمع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

شارك في 5 مباريات

سجل 5 أهداف

تقييمه 9.15 من 10

مراوغات ناجحة: 7

توقع الذكاء الاصطناعي لنتيجة مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

ويتوقع الذكاء الاصطناعي أن تخرج قمة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بفوز الريال بنتيجة 2-1 مساء اليوم الثلاثاء، في قمة الجولة بدوري أبطال أوروبا.

التوقع بفوز ريال مدريد 2-1 يستند إلى تفوقه في الخبرة والاستمرارية، مقابل محاولات ليفربول لإثبات ذاته أمام أحد كبار القارة، وهو ما قد ينتج عنه مباراة قوية ومفتوحة من الطرفين، لكنها تميل في النهاية لصالح النادي الملكي.

