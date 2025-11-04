بالأرقام، كل ما قدمه محمد صلاح في 9 مواجهات أمام ريال مدريد

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي بملعب أنفيلد نظيره ريال مدريد الإسباني، في قمة الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا بحثا عن تحقيق فوز يستعيد من خلاله الثقة ويرفع معنويات لاعبيه بعد تجاوز الفترة السيئة إثر الفوز على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة بي إن سبورت 1.

محمد صلاح يصل لهدفه 250 مع ليفربول

وتتجه الأنظار للنجم المصري محمد صلاح الذي سجل هدفا لفريقه خلال الفوز على أستون فيلا ورفع رصيده إلى 250 هدفا برفقة ليفربول، وهو الرقم الذي وضعه برفقة الأسطورتين أيان روش، وروجر هانت اللذين تجاوزا هذا الرقم.

رقم تاريخي جديد ينتظر محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

وبعد الإنجاز الأول يتطلع النجم المصري لرقم جديد ولكن هذه المرة قاريا في دوري أبطال أوروبا وهو على بعد هدفين فقط ليصبح أول لاعب أفريقي يصل إلى 50 هدفا في دوري أبطال أوروبا؛ ما يدل على ثباته الدائم على أعلى مستوى.

ومع ذلك، فإن الخصم الذي أمامه هو خصم حرمه كثيرا من المجد - ريال مدريد، ويملك سجلا كارثيا أمامه.

أرقام محمد صلاح في 9 مواجهات أمام ريال مدريد

واجه محمد صلاح ريال مدريد 9 مرات حقق خلالها فوزا واحدا فقط وتعادلًا واحدًا وسبع هزائم. ويبلغ سجله الشخصي هدفين وتمريرة حاسمة واحدة - وهو عائد متواضع بشكل مدهش للاعب بمكانته.

ويملك النجم المصري ذكريات سيئة، إذ خسر نهائي 2018 برفقة ليفربول في مباراة غادرها مبكرا بسبب الإصابة بعد تدخل المدافع سيرجيو راموس في كييف الأوكرانية، وخسر مرة أخرى نهائي 2022 بباريس رغم تألقه، لكن واجه الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والذي وقف سدا منيعا ضده.

وخلال المباريات التي سجل فيها أو ساهم بتمريرة حاسمة خسر ليفربول أمام ريال مدريد أشهرها في أنفيلد عام 2023، حيث بدأ الفريق الإنجليزي بداية قوية، وصنع محمد صلاح الهدف الأول قبل أن يُسجل بنفسه بعد دقائق فقط الهدف الثاني.

ومع ذلك، تحولت تلك الليلة الواعدة إلى جحيم حيث عاد فريق كارلو أنشيلوتي بقوة ليفوز بنتيجة 5-2، ويحسم في النهاية فوزًا بنتيجة 6-2 في مجموع المباراتين.

وفي سنة 2021 سجل محمد صلاح هدفا في مباراة الذهاب التي خسرها فريقه 3-1 في ربع النهائي، قبل أن تنتهي مباراة الإياب بالتعادل السلبي ليخرج فريقه من المسابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.