حزب الجبهة الوطنية يواصل تحركاته لدعم مرشحيه بالقائمة الوطنية، والقصير: برنامج انتخابي شامل لكافة الملفات

يشهد حزب الجبهة الوطنية خلال الأيام الحالية، تكثيفا كبيرا لجهوده وتحركاته لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس النواب، حيث عقد عددا من المؤتمرات الانتخابية في عدد من المحافظات، لدعم مرشحيه في القائمة الوطنية من أجل مصر، بالإضافة لمرشحيه الفردى.

وجاء في مقدمة تلك المؤتمرات، التى نظمها الحزب، مؤتمر الحزب اليوم بمحافظة أسيوط، والذي شهد حضورًا جماهيريًا حاشدًا، لدعم مرشحي الحزب بانتخابات مجلس النواب، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات الجماهيرية التى ينظمها الحزب في مختلف المحافظات، إيمانًا بأهمية التفاعل المباشر مع المواطنين، وتعزيز فرص التواصل بين الناخبين والمرشحين، وتأكيدًا على دعوة الحزب الدائمة للمشاركة الواعية والفعالة في الاستحقاقات البرلمانية، باعتبارها مسؤولية وطنية وحقًا لا يجوز التنازل عنه.

كما نظم الحزب، المؤتمر الجماهيري بمحافظة البحيرة، دعمًا لمرشحيه على القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا في انتخابات مجلس النواب 2025، وهم اللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، مرشحا القائمة الوطنية من أجل مصر.

مشاركة جماهيرية كبيرة

وشهد المؤتمر حضورًا لافتًا من قيادات الحزب ورموزه السياسية والتنظيمية، إلى جانب مشاركة جماهيرية كبيرة من أبناء المحافظة، في أجواء وطنية عكست التفاعل الشعبي مع برنامج الحزب الانتخابي ورؤيته القائمة على المنافسة الشريفة وترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة الإيجابية في دعم مسيرة الدولة نحو التنمية والاستقرار.

وأكد اللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، ومرشح الجبهة الوطنية على القائمة الوطنية من أجل مصر، أن الحزب "وُلد عملاقًا" بما يمتلكه من قيادات وكوادر وخبرات، موضحًا أن الهدف من المشاركة في الانتخابات هو خدمة المواطنين وليس تحقيق مصالح شخصية.

كما نظم حزب الجبهة الوطنية مؤتمرًا جماهيريًا بمحافظة الإسكندرية، دعمًا لمرشحيه في انتخابات مجلس النواب 2025، وحضر المؤتمر حشد كبير من المواطنين بالمحافظة، وعدد من قيادات الحزب، على رأسهم السيد القصير، الأمين العام للحزب، واللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، وأحمد رسلان أمين التنظيم، والمهندس فرج عامر أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسكندرية.

وشهد المؤتمر تأكيدًا على دعم مرشحي الحزب في الإسكندرية، وهم، المهندس أحمد حلمي عن دائرة سيدي جابر، وعادل الكاشف وإنجي مراد فهيم ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا.

1000176267 1000176269 1000176270 1000176271

وأيضا نظم حزب الجبهة الوطنية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة الجيزة، دعمًا لمرشحيه في انتخابات مجلس النواب، وذلك وسط حضور جماهيري واسع في مشهد يجسد تلاحم الشعب مع الدولة المصرية ووعيه بحجم التحديات التي تواجه الوطن، وإيمانه بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي القادم كمسؤولية وطنية وواجبًا تجاه الوطن.

الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية

ومن جانبه أوضح السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن حزب الجبهة الوطنية يؤمن بالمشاركة لا المغالبة، ويتعامل كبيت خبرة يقدم حلولًا عملية ودراسات فنية لدعم النواب في أداء دورهم التشريعي والرقابي، مؤكدًا أن الحزب يمتلك كوادر قادرة على طرح حلول مبتكرة في مختلف المجالات.

وشدد على أن حزب الجبهة الوطنية حزب يتسع للجميع ويقبل كل الآراء، ويمد يده للتعاون مع كل القوى السياسية لخدمة الوطن، مؤكدًا أن مصر فوق الجميع، والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

وكشف القصير أن الحزب لديه برنامج انتخابي شامل يتناول ملفات التعليم، والصحة، والصناعة، والتصدير، والبنية التحتية، والسياحة، والتشغيل، مؤكدًا أن كل ملف سيتم تنفيذه وفق تخصصات كوادر الحزب وخبراتهم.

واختتم تصريحاته بدعوة المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أن المشاركة واجب وطني ودستوري، ورسالة للعالم بأن مصر دولة مستقرة وآمنة، قائلًا: "المصريون قادرون على صناعة الفرق، وحزب الجبهة الوطنية سيظل حزب العمل والإنجاز لا الشعارات.

