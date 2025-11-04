الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
وفاة مأساوية لمدرب في الدوري الصربي داخل الملعب

زيزوفيتش المدرب الراحل،
توفي ملادن زيزوفيتش، مدرب فريق رادنيتشكي، عن عمر ناهز 44 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء مباراة فريقه أمام ملادوست في الدوري الصربي، في حادثة مأساوية هزت الوسط الكروي.

زيزوفيتش، الذي سقط على مقاعد البدلاء بعد مرور 20 دقيقة فقط من بداية اللقاء، نُقل على الفور إلى المستشفى بعد تدخل طبي عاجل، لكن الأطباء أعلنوا وفاته لاحقا، لتعم الصدمة أجواء الملعب حين أبلغ اللاعبون بالخبر المؤلم.

المباراة توقفت في البداية بعد سقوط المدرب، قبل أن تُستأنف بعد نقله إلى المستشفى، غير أن الحكم قرر إلغاءها نهائيا بعد تأكد وفاة زيزوفيتش، وسط مشاهد حزينة لانهيار اللاعبين والمدربين بالبكاء داخل الملعب.

مسيرة زيزوفيتش المدرب الراحل 

زيزوفيتش كان يخوض مباراته الثالثة فقط مع رادنيتشكي منذ توليه القيادة الفنية في 23 أكتوبر الماضي.

وأنهى زيزوفيتش مسيرته كلاعب عام 2016 بعد أن مثل منتخب البوسنة والهرسك في مباراتين دوليتين، وقضى مسيرته بين أندية بلاده وألبانيا.

 

