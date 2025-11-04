الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
إطلاق أولى عروض سينما المتحف المصري الكبير (فيديو وصور)

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن إطلاق أولى عروض سينما المتحف، تزامنا مع فتح باب الزيارة أمام الجماهير في اليوم الأول للتشغيل بعد الافتتاح الرسمي للمتحف.

سينما المتحف المصري الكبير

وتعرض شاشات سينما المتحف المصري الكبير مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تسرد تاريخ الحضارة المصرية القديمة، فضلا عن عرض أفلام وثائقية جديدة عن رحلة إنشاء المتحف المصري الكبير منذ وضع حجر الأساس وحتى افتتاحه.
 

وأعلن المتحف المصري الكبير إطلاق خدمة الدليل الصوتي ضمن خدماته الحديثة المقدّمة للزوار، وذلك بالتزامن مع بدء استقبال المتحف المصري الكبير لزوّاره من الجمهور اليوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025، ومع الاحتفال بذكرى اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.

 

 

إطلاق خدمة الدليل الصوتي بالمتحف المصري الكبير 


وأوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن خدمة الدليل الصوتي توفر للزائرين تجربة معرفية ثرية ورحلة متكاملة داخل قاعات العرض، من خلال التعريف بمجموعة مختارة من أبرز القطع الأثرية التي يحتضنها المتحف، بما يساهم في تعزيز فهم الزائرين للتاريخ والحضارة المصرية القديمة بطريقة حديثة وجذابة.

وأشار إلى أن الدليل الصوتي يُقدَّم حاليًّا بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية واليابانية، على أن يتم خلال الفترة المقبلة إضافة لغات أخرى تشمل الإيطالية والألمانية والإسبانية والفرنسية والكورية والصينية، وذلك قبل نهاية عام 2025، في إطار سعي المتحف لتقديم تجربة عالمية تتناسب مع مكانته كأكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في العالم.

