بعد فتح أبوابه، تفاعل الزائرين مع الخدمات والآثار المعروضة بالمتحف المصري الكبير (فيديو وصور)

فتح المتحف المصري الكبير أبوابه أمام الزيارة أمام الزائرين بكافة قاعاته بما فيها قاعتا توت عنخ آمون لأول مرة، وذلك بعد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المتحف بشكل رسمي.

وشهد البهو الرئيسي للمتحف المصري الكبير والدرج العظيم تفاعلا كبيرا من الزائرين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية، وسط أجواء احتفالية مبهجة من الزائرين، خاصة في ظل الخدمات التي يقدمها المتحف للزائرين.

رحلة الزائرين بالمتحف المصري الكبير

وصمم المتحف بشكل فريد ليأخذ الزائر في رحلة عبر الزمن، حيث تبدأ رحلة الزائرين من البوابة الرئيسية بالمتحف المصري الكبير تستقبله فيها المسلة المعلقة وهي الأولى من نوعها فى العالم، وتعود إلى عهد الملك رمسيس الثاني والتي تم نقلها إلى المتحف من مدينة صان الحجر بالشرقية، ويبلغ طولها حوالى ١٦مترا وتزن ١١٠ أطنان بالقاعدة الأثرية، حيث تقرر عرض المسلة بطريقة مبتكرة فوق قاعدة زجاجية شفافة، تسمح للزائر بالسير أسفلها ورؤية نقوشها الملكية، فلأول مرة يمكن رؤية خرطوش الملك رمسيس الثانى المحفور أسفلها والذي أخفاه الملك ما يقرب من ٣٥٠٠ عام.



ومع دخول الزائر من البوابة الرئيسية للمتحف، يجد تمثال الملك رمسيس الثانى في استقباله بالبهو الرئيسى للمتحف، ويبلغ وزن التمثال الضخم نحو 83 طنًا وارتفاعه أكثر من 11 مترًا.



دخول الزائرين للبهو الرئيسي للمتحف المصري الكبير

وبعد دخول الزائر للبهو الرئيسي للمتحف يصعد الزائر في رحلة عبر الزمن إلي الدرج العظيم والذي يتفرد بها المتحف المصرى الكبير ويمتد لـ 64 مترًا، ويعرض 72 قطعة آثرية كبيرة الحجم تمثل ملوك وملكات وأعمدة معابد فرعونية، بعضها لم يعرض من قبل للجمهور، وتم اختيارها لتكون شاهدة على أهم لحظات التاريخ المصرى القديم، منذ عصر الدولة القديمة إلى العصر اليونانى والرومانى.

ومن أبرز القطع التى يعرضها الدرج العظيم، تماثيل الملك تحتمس الثالث، والملكة حتشبسوت، والملك أمنحتب الثالث، إلى جانب تماثيل ضخمة لآلهة مصرية مثل حتحور وبتاح.

كما تتوزع على جانبيه أجزاء معمارية من معابد قديمة، بينها أعمدة كاملة وقواعد حجرية منحوتة بدقة، لتجعل الزائر يشعر وكأنه يصعد بين جدران معبد فرعونى أعيد بناؤه فى قلب المتحف.

الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير

وفور صعود الزائر إلى نهاية الدرج العظيم والذي يمتد لما يقرب من 6 أدوار، تنقسم قاعات العرض إلي اتجاهين الأول على اليمين لزيارة قاعات الملك توت عنخ آمون، ويسارا لزيارة قاعات العرض، وهي 3 قاعات رئيسية، تتفرع إلى 12 قاعة داخلية تقدم قصصا للتاريخ المصري منذ نشأته وحتى نهاية العصور القديمة.

وتعرض قاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصري الكبير والتي تصل مساحتها 18 ألف متر مربع، ما يزيد على 14 ألف قطعة أثرية، وتتوزع بين تماثيل كاملة ونقوش حجرية وقطع معمارية ضخمة وأدوات الحياة اليومية.

فيما يعرض المتحف في الجزء الأيمن قاعتي توت عنخ آمون واللتين يعرضان المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك الشاب لأول مرة في التاريخ بإجمالي أكثر من 5300 قطعة أثرية.

وجاء تصميم سيناريو العرض المتحفى لمقتنيات توت بطريقة تحاكي ترتيبها الأصلي داخل المقبرة.

