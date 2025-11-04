السوبر المصري، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيراميكا غدا

يعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات بطولة السوبر المصري، ظهر غدٍ الأربعاء، وذلك بحضور مندوبي الناديين وممثلي اللجنة المنظمة للبطولة.

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيراميكا



وخلال الاجتماع، سيتم مراجعة جميع الضوابط الإدارية والتنظيمية للمباراة، إلى جانب الاتفاق على الزي الرسمي لكل فريق وترتيبات وصول الفريقين لملعب المباراة، إضافة إلى مناقشة الأمور التي تتعلق بسير اللقاء بالشكل الأمثل من الناحية التنظيمية والإدارية.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري.

ويبدأ الأهلي استعداداته اليوم لمباراة سيراميكا، حيث يؤدي مرانه على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين، بعد وصول البعثة أمس إلى الإمارات استعدادًا للبطولة.

