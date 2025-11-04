الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
اقتصاد

هيرميس تقدم خدماتها الاستشارية للمصرية الكويتية في صفقة بيع دلتا للتأمين لشركة وفا

ماجد العيوطي، الرئيس
ماجد العيوطي، الرئيس المشارك للترويج وتغطية الاكتتاب، فيتو

أعلنت اليوم شركة إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية كالمستشار المالي الأوحد للشركة القابضة المصرية الكويتية (EKH)، المساهم الرئيسي في شركة دلتا للتأمين، في إطار عرض الشراء الإجباري (MTO) المقدم من شركة وفا للتأمين للاستحواذ على ما يصل إلى %100 من أسهم شركة دلتا للتأمين، بقيمة بلغت 5.0 مليار جنيه مصري.

وقد استحوذت شركة وفا للتأمين، وهي شركة مغربية مدرجة تابعة للتجاري وفا بنك، على 97.9% من أسهم شركة دلتا للتأمين من خلال عرض شراء إجباري بلغت قيمته الإجمالية 103 مليون دولار أمريكي.

وتعد هذه الصفقة نجاحًا كبيرًا في قطاع التأمين المصري، حيث أظهرت رغبة المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في الشركات المصرية الجذابة؛ مما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار المباشر في مصر. 

كما تسلط الضوء على تزايد الاهتمام من قبل المستثمرين الاستراتيجيين الدوليين في المؤسسات المالية غير المصرفية في السوق المصري.


وفي هذا الصدد، صرّح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، قائلًا: “نفخر بشراكتنا مع شركة مصر الكويت القابضة (EKH) في هذه الصفقة الاستراتيجية.. إن هذه الصفقة تبرز قدرتنا على تقديم خدمات استشارية ذات قيمة عالية، وتعزز من جاذبية مصر للمستثمرين الدوليين، كما اتضح من هذه الصفقة التي شهدت تنافس بين المشتريين المحتملين.. وتعد هذه الصفقة هي ثالث صفقة استحواذ تدار من قبلنا تشهد دخول مستثمرين دوليين في قطاع الخدمات المالية بمصر في عام 2025. نتطلع إلى الاستمرار في دعم عملائنا في تحقيق أهدافهم من النمو وتحقيق القيمة المالية المضافة”.
وقد استحوذت شركة وفا للتأمين على 97.9% من أسهم شركة دلتا للتأمين عبر عرض شراء إجباري شاملة حصة الشركة القابضة المصرية الكويتية (EKH) البالغة 63.4%. 

وتبرز هذه الصفقة الاتجاه نحو التكتل في سوق التأمين المصري، مما يعزز من ثقة المستثمرين الإقليميين في القطاع.

منذ بداية عام 2025، قدمت إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشارية في 8 صفقات دمج واستحواذ، 10 صفقات في أسواق الدين، 11 صفقات أسواق رأس المال، بما في ذلك صفقات بارزة في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، ومصر. 

وتُبرز هذه الأنشطة ريادة الشركة في أسواق رأس المال الإقليمية ودورها المستمر في ربط المستثمرين الإقليميين والدوليين بالفرص الاستراتيجية.

