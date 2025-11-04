الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
رياضة

موعد مباراة المقاولون وسموحة في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

الدوري المصري، يستضيف المقاولون العرب نظيره سموحة اليوم الثلاثاء في ختام الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

موعد مباراة المقاولون وسموحة في الدوري الممتاز 

وتنطلق صافرة مباراة المقاولون ضد سموحة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة المقاولون أمام سموحة 

وتذاع مباراة المقاولون ضد سموحة مساء اليوم الثلاثاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر عبر قناة أون سبورت 2.

ويسعى المقاولون لاستغلال فوزه الأخير أمام مودرن سبورت من أجل حصد نقاط مباراة سموحة والتقدم في جدول ترتيب الدوري الممتاز والابتعاد عن منطقة الخطر بالترتيب.


ويحتل المقاولون العرب المركز 19 فى جدول الدوري برصيد 9 نقاط جمعها من 12 مباراة، بينما يتواجد سموحة فى المركز 12 برصيد 15 نقطة من 11 مباراة.

حكام مباراة المقاولون وسموحة 

ويدير لقاء المقاولون العرب ضد سموحة طاقم حكام مكون من: هيثم عثمان (حكما للساحة)، إسلام أبو العطا وأحمد زيدان (مساعدين)، محمود رشدي (حكما رابعا)، ومحمد ناصر عباس ومصطفى مدحت (تقنية الفيديو).

حكام مباراة المقاولون وسموحة، فيتو

ويشهد الموسم الحالي مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، ويقام الدوري بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب وعددهم 7 فرق والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري بمشاركة آخر 14 فريقا بعد نهاية المرحلة الأولى.

قائمة سموحة في مواجهة المقاولون

حراسة المرمى: الهاني سليمان وميهوب وتيمور

خط الدفاع: شريف رضا ودبش ومحمد رجب وميدو مصطفى وهشام حافظ، عبد الرحمن عامر

خط الوسط: عماد فتحي وعمرو السيسي وأحمد فوزي وسمير فكري، الحبيب أحمد وسامادو وأحمد خالد ومحمد كونيه، مكرونة.

خط الهجوم: عبده يحيى وأحمد إيهاب وحسام أشرف وبابا بادجي.

