الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
أخبار مصر

صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يتابع نماذج مشروعات التمكين الاقتصادي المنفذة بالأقصر

أجرى وفد من  صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، وذلك في إطار جهود الصندوق لتعزيز التمكين الاقتصادي داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وشملت الزيارة عددًا من المواقع والمراكز المجتمعية، من بينها: مركز تنمية الأسرة بقرية الشعب، ووحدة التضامن الاجتماعي بقرية الأحمديات، ومركز تنمية الأسرة بقرية النمسا، إلى جانب المركز الحضري بمنطقة الكرنك القديمة بمدينة الأقصر.

وتأتي هذه الزيارة في ضوء خطة وتوجه الصندوق نحو التوسع في إنشاء وتطوير مراكز تدريبية وإنتاجية تستهدف تمكين النساء والشباب اقتصاديًا ودعم الصناعات البيئية والتراثية داخل القرى الريفية.

واطلع وفد صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية خلال الزيارة على عدد من نماذج مشروعات التمكين الاقتصادي المنفذة بالمحافظة، وذلك في إطار متابعة جهود الوزارة والصندوق لتعزيز فرص التشغيل والإنتاج ورفع قدرات المستفيدين من برامج الدعم النقدي للتحول إلى أسر منتجة ومستقلة اقتصاديًا.

وأكد وفد الصندوق أن محافظة الأقصر تمثل إحدى المحافظات الواعدة لما تمتلكه من مقومات بشرية وطبيعية وحرفية تؤهلها لتكون نموذجًا للتنمية المتكاملة ضمن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق التمكين الاقتصادي المستدام داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

