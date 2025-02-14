الواحدة بـ 15 جنيهًا، أسعار الورد في عيد الحب 2025
أسعار الورد في عيد الحب 2025، يحتفل العالم اليوم الجمعة بـ عيد الحب الذي يحل في 14 فبراير من كل عام، حيث يعبر العشاق والمحبين عن مشاعرهم، سواء بتقديم هدايا عيد الحب أو رسائل رومانسية والخروج للتنزه.
أسباب اختلاف أسعار بوكيهات الورود
ويعد الورد والزهور من أنسب الهدايا والأكثر شيوعًا في عيد الحب، وتتفاوت أسعار بوكيهات الورود تفاوتًا ملحوظًا، ويرجع التفاوت في سعر الورود إلى نوع الوردة وحجمها وهل هي مستوردة أم محلية؛ فضلًا عن التغليف، وهل تقدم في بوكيه أم «بوكس»، إلى جانب موقع المحل؛ فالأسعار تختلف من المناطق الشعبية للراقية.
أسعار بوكيهات الورود الحمراء
وتستعرض «فيتو» أسعار بوكيهات الورود الحمراء، إضافة إلى سعر بوكس الورد في المحال التجارية، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الحب 2025؛ في السطور الأتية:
سعر الوردة الواحدة والبوكيه في المناطق الشعبية
في البداية؛ نستعرض أسعار الوردة الواحدة، والبوكيه صغير الحجم في المناطق الشعبية، وهو كالأتي:
أسعار الورد الأحمر البلدي
يبدأ سعر الورد الأحمر البلدي من 25 جنيهًا للوردة الواحدة، ويتراوح سعر بوكيه ورد أحمر مكون من 5 وردات مختلط مع أنواع أخرى بين 50 و100 جنيه.
سعر الورد الأحمر المستورد
بينما يرتفع سعر الورد الأحمر المستورد من الخارج؛ ليصل سعر الوردة الحمراء المستوردة إلى 45 جنيهًا، ويتراوح سعر بوكيه ورد أحمر مستورد يتكون من 5 ورد بين 300 و500 جنيه.
أسعار الورد الكريز في عيد الحب 2025
فيما يبدأ سعر الورد الكريز من 15 جنيهًا للوردة الواحدة، وتتفاوت أسعار البوكيه المكون من 5 ورود بين 100 جنيه و150 جنيهًا بالتغليف.
اسعار بوكيهات وبوكس الورد الأحمر في عيد الحب
وبالانتقال إلى أسعار البوكس وبوكيهات الورود الحمراء، التي شهدت ارتفاعات ملحوظة وخاصة المستوردة؛ فجاءت كالأتي:
أسعار بوكس الورد الأحمر في عيد الحب 2025
- بلغ سعر بوكس ورود حمراء يتكون من 250 وردة كبيرة الحجم مغلف تغليف حديث نحو 28 ألف جنيه.
- بلغ سعر بوكس ورود حمراء يتكون من 250 وردة محاطة بزهور صغيرة بيضاء نحو 25200 جنيه.
- بلغ سعر بوكس ورد أحمر يتكون من 170 وردة نحو 17 ألف جنيه.
- بلغ سعر بوكس ورد أحمر يتكون من 100 وردة في سلة خشبية مصنوعة يدويًا نحو 12 ألف جنيه.
أسعار بوكس الورد الأحمر في عيد الحب 2025
- بلغ سعر بوكيه ورد أحمر يتكون من 100 وردة مغلفة في غلاف ستان نحو 11 ألف جنيه.
- بلغ سعر بوكيه ورد أحمر يتكون من 100 وردة بغلاف حديث نحو 10500 جنيه.
- بلغ سعر بوكيه ورد أحمر عدد 100 وردة تغليف ورق نحو 6200 جنيه.
- بلغ سعر بوكيه رود يتكون من 30 وردة حمراء وزهور صغيرة مغلفة تغليف يجمع بين الأبيض والبني في شكل حديث نحو 3500 جنيه.
- بلغ سعر بوكيه ورد أحمر يحتوي على 15 وردة تغليف ورق حديث نحو 650 جنيهًا.
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