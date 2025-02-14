الواحدة بـ 15 جنيهًا، أسعار الورد في عيد الحب 2025

أسعار الورد في عيد الحب 2025، يحتفل العالم اليوم الجمعة بـ عيد الحب الذي يحل في 14 فبراير من كل عام، حيث يعبر العشاق والمحبين عن مشاعرهم، سواء بتقديم هدايا عيد الحب أو رسائل رومانسية والخروج للتنزه.

أسعار الورد في عيد الحب 2025

أسباب اختلاف أسعار بوكيهات الورود

ويعد الورد والزهور من أنسب الهدايا والأكثر شيوعًا في عيد الحب، وتتفاوت أسعار بوكيهات الورود تفاوتًا ملحوظًا، ويرجع التفاوت في سعر الورود إلى نوع الوردة وحجمها وهل هي مستوردة أم محلية؛ فضلًا عن التغليف، وهل تقدم في بوكيه أم «بوكس»، إلى جانب موقع المحل؛ فالأسعار تختلف من المناطق الشعبية للراقية.

أسعار الورد في عيد الحب 2025

أسعار بوكيهات الورود الحمراء

وتستعرض «فيتو» أسعار بوكيهات الورود الحمراء، إضافة إلى سعر بوكس الورد في المحال التجارية، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الحب 2025؛ في السطور الأتية:

أسعار الورد في عيد الحب 2025

سعر الوردة الواحدة والبوكيه في المناطق الشعبية

في البداية؛ نستعرض أسعار الوردة الواحدة، والبوكيه صغير الحجم في المناطق الشعبية، وهو كالأتي:

أسعار الورد في عيد الحب 2025

أسعار الورد الأحمر البلدي

يبدأ سعر الورد الأحمر البلدي من 25 جنيهًا للوردة الواحدة، ويتراوح سعر بوكيه ورد أحمر مكون من 5 وردات مختلط مع أنواع أخرى بين 50 و100 جنيه.

أسعار الورد في عيد الحب 2025

سعر الورد الأحمر المستورد

بينما يرتفع سعر الورد الأحمر المستورد من الخارج؛ ليصل سعر الوردة الحمراء المستوردة إلى 45 جنيهًا، ويتراوح سعر بوكيه ورد أحمر مستورد يتكون من 5 ورد بين 300 و500 جنيه.

أسعار الورد في عيد الحب 2025

أسعار الورد الكريز في عيد الحب 2025

فيما يبدأ سعر الورد الكريز من 15 جنيهًا للوردة الواحدة، وتتفاوت أسعار البوكيه المكون من 5 ورود بين 100 جنيه و150 جنيهًا بالتغليف.

أسعار الورد في عيد الحب 2025

اسعار بوكيهات وبوكس الورد الأحمر في عيد الحب

وبالانتقال إلى أسعار البوكس وبوكيهات الورود الحمراء، التي شهدت ارتفاعات ملحوظة وخاصة المستوردة؛ فجاءت كالأتي:

أسعار الورد في عيد الحب 2025

أسعار بوكس الورد الأحمر في عيد الحب 2025

بلغ سعر بوكس ورود حمراء يتكون من 250 وردة كبيرة الحجم مغلف تغليف حديث نحو 28 ألف جنيه.

بلغ سعر بوكس ورود حمراء يتكون من 250 وردة محاطة بزهور صغيرة بيضاء نحو 25200 جنيه.

بلغ سعر بوكس ورد أحمر يتكون من 170 وردة نحو 17 ألف جنيه.

بلغ سعر بوكس ورد أحمر يتكون من 100 وردة في سلة خشبية مصنوعة يدويًا نحو 12 ألف جنيه.

أسعار الورد في عيد الحب 2025

أسعار بوكس الورد الأحمر في عيد الحب 2025

بلغ سعر بوكيه ورد أحمر يتكون من 100 وردة مغلفة في غلاف ستان نحو 11 ألف جنيه. بلغ سعر بوكيه ورد أحمر يتكون من 100 وردة بغلاف حديث نحو 10500 جنيه. بلغ سعر بوكيه ورد أحمر عدد 100 وردة تغليف ورق نحو 6200 جنيه. بلغ سعر بوكيه رود يتكون من 30 وردة حمراء وزهور صغيرة مغلفة تغليف يجمع بين الأبيض والبني في شكل حديث نحو 3500 جنيه. بلغ سعر بوكيه ورد أحمر يحتوي على 15 وردة تغليف ورق حديث نحو 650 جنيهًا.

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