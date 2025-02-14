الجمعة 14 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الواحدة بـ 15 جنيهًا، أسعار الورد في عيد الحب 2025

أسعار الورد في عيد
أسعار الورد في عيد الحب 2025

أسعار الورد في عيد الحب 2025، يحتفل العالم اليوم الجمعة بـ عيد الحب الذي يحل في 14 فبراير من كل عام، حيث يعبر العشاق والمحبين عن مشاعرهم، سواء بتقديم هدايا عيد الحب أو رسائل رومانسية والخروج للتنزه.

<strong>أسعار الورد في عيد الحب 2025</strong>
أسعار الورد في عيد الحب 2025

أسباب اختلاف أسعار بوكيهات الورود 

ويعد الورد والزهور من أنسب الهدايا والأكثر شيوعًا في عيد الحب، وتتفاوت أسعار بوكيهات الورود تفاوتًا ملحوظًا، ويرجع التفاوت في سعر الورود إلى نوع الوردة وحجمها وهل هي مستوردة أم محلية؛ فضلًا عن التغليف، وهل تقدم في بوكيه أم «بوكس»، إلى جانب موقع المحل؛ فالأسعار تختلف من المناطق الشعبية للراقية.

<strong>أسعار الورد في عيد الحب 2025</strong>
أسعار الورد في عيد الحب 2025

أسعار بوكيهات الورود الحمراء

وتستعرض «فيتو» أسعار بوكيهات الورود الحمراء، إضافة إلى سعر بوكس الورد في المحال التجارية، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الحب 2025؛ في السطور الأتية: 

<strong>أسعار الورد في عيد الحب 2025</strong>
أسعار الورد في عيد الحب 2025

سعر الوردة الواحدة والبوكيه في المناطق الشعبية

 في البداية؛ نستعرض أسعار الوردة الواحدة، والبوكيه صغير الحجم في المناطق الشعبية، وهو كالأتي: 

<strong>أسعار الورد في عيد الحب 2025</strong>
أسعار الورد في عيد الحب 2025

أسعار الورد الأحمر البلدي

 يبدأ سعر الورد الأحمر البلدي من 25 جنيهًا للوردة الواحدة، ويتراوح سعر بوكيه ورد أحمر مكون من 5 وردات مختلط مع أنواع أخرى بين 50 و100 جنيه.

<strong>أسعار الورد في عيد الحب 2025</strong>
أسعار الورد في عيد الحب 2025

سعر الورد الأحمر المستورد 

بينما يرتفع سعر الورد الأحمر المستورد من الخارج؛ ليصل سعر الوردة الحمراء المستوردة إلى 45 جنيهًا، ويتراوح سعر بوكيه ورد أحمر مستورد يتكون من 5 ورد بين 300 و500 جنيه.

<strong>أسعار الورد في عيد الحب 2025</strong>
أسعار الورد في عيد الحب 2025

أسعار الورد الكريز في عيد الحب 2025

فيما يبدأ سعر الورد الكريز من 15 جنيهًا للوردة الواحدة، وتتفاوت أسعار البوكيه المكون من 5 ورود بين 100 جنيه و150 جنيهًا بالتغليف.

<strong>أسعار الورد في عيد الحب 2025</strong>
أسعار الورد في عيد الحب 2025

اسعار بوكيهات وبوكس الورد الأحمر في عيد الحب

وبالانتقال إلى أسعار البوكس وبوكيهات الورود الحمراء، التي شهدت ارتفاعات ملحوظة وخاصة المستوردة؛ فجاءت كالأتي:

 

<strong>أسعار الورد في عيد الحب 2025</strong>
أسعار الورد في عيد الحب 2025

أسعار بوكس الورد الأحمر في عيد الحب 2025

  • بلغ سعر بوكس ورود حمراء يتكون من 250 وردة كبيرة الحجم مغلف تغليف حديث نحو 28 ألف جنيه.
  • بلغ سعر بوكس ورود حمراء يتكون من 250 وردة محاطة بزهور صغيرة بيضاء نحو 25200 جنيه.
  • بلغ سعر بوكس ورد أحمر يتكون من 170 وردة نحو 17 ألف جنيه.
  • بلغ سعر بوكس ورد أحمر يتكون من 100 وردة في سلة خشبية مصنوعة يدويًا نحو 12 ألف جنيه.
<strong>أسعار الورد في عيد الحب 2025</strong>
أسعار الورد في عيد الحب 2025

أسعار بوكس الورد الأحمر في عيد الحب 2025

  1. بلغ سعر بوكيه ورد أحمر يتكون من 100 وردة مغلفة في غلاف ستان نحو 11 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر بوكيه ورد أحمر يتكون من 100 وردة بغلاف حديث نحو 10500 جنيه.
  3. بلغ سعر بوكيه ورد أحمر عدد 100 وردة تغليف ورق نحو 6200 جنيه.
  4. بلغ سعر بوكيه رود يتكون من 30 وردة حمراء وزهور صغيرة مغلفة تغليف يجمع بين الأبيض والبني في شكل حديث نحو 3500 جنيه.
  5. بلغ سعر بوكيه ورد أحمر يحتوي على 15 وردة تغليف ورق حديث نحو 650 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الورد أسعار الورد في عيد الحب أسعار الورد في عيد الحب 2025 الوردة الحمراء الورود الحمراء هدايا عيد الحب عيد الحب عيد الحب 2025 وردة حمراء سعر بوكيه الورد سعر بوكس الورد
ads

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لفيديو التعدى على معلمة أمام مدرسة بالسلام

أخبار مصر: قنبلة أمريكية بشأن خطة مصر في غزة، قصة إهانة جروس قبل رحيله، هل يستهدف ترامب قناة السويس بمشروعه الضخم مع الهند

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 14 فبراير 2025 وهذا موقف البلدي

السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يؤكدان على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، انخفاض البطاطس والخيار وارتفاع الكوسة والفاصوليا

بعد وفاة دكتور صيدلي بشكل مفاجئ، جمال شعبان يقدم الوصايا العشر للوقاية من مرض القلب

سعر الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع كبير في الفراولة والجوافة وانخفاض البرتقال

درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

منوعات

المزيد

حركة المناخ تدعو لاحتجاجات حاشدة في ألمانيا قبيل إجراء الانتخابات

بعد تدمير محاصيل الكاكاو، تغير المناخ يهدد "شوكولاتة عيد الحب"

طلع لعيب حتى خارج الملعب، رونالدو يرد على سؤال مفاجئ عن أحداث سوريا (فيديو)

فيديو يحبس الأنفاس، حوت يبتلع مغامرا من هواة التجديف ونجاة الأخير بأعجوبة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الجمعة 14 - 2 - 2025

تحذير للمحتفلين بالقاهرة والوجه البحري، ظاهرتان جويتان تعكران صفو طقس عيد الحب اليوم

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس

بـ 32 جنيها كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

إعلان الحزمة الاجتماعية قريبًا.. رسائل قوية وحاسمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشعور بالجوع في المنام وعلاقته بالحرمان العاطفي

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح أحوال الظالمين والمؤمنين يوم القيامة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 14 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية