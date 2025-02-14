في عيد الحب، نصائح اللحظات الأخيرة للحصول على بشرة متوهجة

ترغب كل سيدة في الظهور بأفضل مظهر قبل الذهاب في موعد عيد الحب، وإذا لم تكن توجد أفكار للعناية بالبشرة للحصول على بشرة متوهجة، يمكن الاعتماد علي هذة النصائح

روتين العناية بالبشرة المنتظم هو المفتاح لصحة الجلد

في حين أن روتين العناية بالبشرة المنتظم هو المفتاح لصحة الجلد على المدى الطويل، فإن الإصلاحات في اللحظة الأخيرة لا تزال تعمل العجائب لتمنحك مظهرًا منعشًا ونديًا في الوقت المناسب لخططك الكبيرة.

سواء كنت متجهة لتناول عشاء رومانسي أو تقضين أمسية دافئة، فإن البشرة المتوهجة يمكن أن تجعلك تشعرين بالثقة بالنفس

قالت الدكتورة سادانا ديشموك، أخصائية الأمراض الجلدية وأخصائية الشعر وخبيرة التجميل: غالبًا ما يكون سبب البشرة الباهتة هو تراكم خلايا الجلد الميتة.

تنصح الدكتورة ديشموك قائلةً: "إن التقشير السريع باستخدام مقشر خفيف من أحماض ألفا هيدروكسي أو بيتا هيدروكسي يزيل الطبقة الخارجية من الجلد الميت، مما يضفي إشراقًا فوريًا على بشرتك، وإذا لم يكن لديك الوقت الكافي، فإن مناديل التونر التي تحتوي على حمض الجليكوليك تعمل في دقائق"، يمكن لهذه الخطوة البسيطة أن تجعل بشرتك تبدو مصقولة ومنتعشة.

إذا كنتِ بحاجة إلى تعزيز سريع للترطيب، فإن قناع الوجه هو أفضل صديق لك.

تقول الدكتورة ديشموك: "يحتوي قناع الوجه المرطب على الأمصال والمكونات النشطة، مما يوفر ترطيبًا فوريًا ويجهز بشرتك للمكياج".

وتوصي باختيار قناع يحتوي على حمض الهيالورونيك لترطيب عميق أو فيتامين سي لتأثير مفتح.

الطريقة السريعة والفعّالة لإزالة الانتفاخات وشد البشرة هي العلاج بالثلج.

تقترح الدكتورة ديشموك: "لفّي بعض مكعبات الثلج في قطعة قماش ناعمة ودلكي وجهك برفق لبضع دقائق.

هذا يعزز الدورة الدموية، ويقلّل من حجم المسام، ويمنحك بشرة صحية".

للحصول على توهج إضافي، توصي بتجميد الشاي الأخضر أو ​​ماء الورد واستخدامهما بدلًا من الثلج العادي.

الشفاه الناعمة ضرورية لعيد الحب 2025

إذا شعرت بجفاف شفتيك أو تقشرهما، قومي بتقشيرهما بمقشر لطيف مصنوع من السكر والعسل"، "ثم استخدمي بلسم الشفاه المرطب للحصول على لمسة نهائية ممتلئة وجذابة".

تفتيح منطقة تحت العين لتبدو منتعشة

يمكن أن تجعلك الهالات السوداء والانتفاخات تبدو متعبًا، ولكن بعض الحيل البسيطة يمكن أن تساعدك.

يقترح الدكتور ديشموك: "ضعي رقعة عين مبردة أو كريم عيون يحتوي على الكافيين أو حتى أكياس شاي باردة تحت عينيك لمدة 10 دقائق لتفتيح المنطقة وتجديدها.

إذا كنت بحاجة إلى حل فوري، فإن الكونسيلر العاكس للضوء يفعل العجائب".

العناية بالقدمين

تستحق قدميك بعض العناية، خاصة إذا كنت ترتدين أحذية بكعب مفتوح أو صندل.

تنصح الدكتورة ديشموك قائلة: "للحصول على أقدام ناعمة وسلسة، استخدمي مقشر القدم، أو مصل القدم المشبع بالسيراميد، أو قناع القدم السميك طوال الليل لترطيب الكعبين المتشققين بعمق وإصلاحهما.

إن التلميع السريع بحجر الخفاف متبوعًا بكريم القدم الغني أو الزيت المغذي سيجعلهما يبدوان ناعمين كالحرير".

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