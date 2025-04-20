الورد البلدي يزين معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي.. يستخدم في صناعة العطور ومستحضرات التجميل.. والراعي الرسمي لاحتفالات عيد الحب (صور)

الورد البلدي وجماله، شهد معرض زهور الربيع في المتحف الزراعي بالدقي العديد من الأنواع المختلفة من الورود البلدي. ويُعتبر الورد البلدي من أجمل وأشهر أنواع الورود في العالم العربي، حيث يتميز برائحته العطرة وألوانه المتعددة، خصوصًا اللون الأحمر الداكن. يُستخدم بشكل واسع في صناعة العطور، وماء الورد، ومستحضرات التجميل، وله دلالة قوية على الحب والرومانسية.

الورد البلدي في معرض زهور الربيع



انطلاق الدورة الـ 92 من معرض زهور الربيع

وانطلق معرض زهور الربيع في دورته رقم 92 والمقام بالمتحف الزراعي بالدقي، تحت رعاية السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس أحمد منصور مدير عام المتحف الزراعي، حيث يفتح أبوابه للجمهور والزائرين من الساعة التاسعة صباحا.

الورد البلدي في معرض زهور الربيع



افتتاح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي

وتستمر فعاليات المعرض لمدة شهر كامل، بمشاركة أكثر من 150 عارض من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والمهتمين بزهور الزينة والقطف ونباتات الظل والصبارات النادرة، وتنسيق الحدائق، كما يقام على هامش المعرض أيضا معرض خير مزارعنا لأهالينا والذي يتم من خلاله عرض السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

الورد البلدي في معرض زهور الربيع



معرض زهور الربيع معرض زهور الربيع

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي افتتاح معرض زهور الربيع يوم السبت المقبل في المتحف الزراعي المصري.

وعقد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، اجتماعا بمقر المعرض وبحضور الدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في مصر، وفريق عمل المنظمة، إلى جانب ممثلي الشركة المنظمة للمعرض.

الورد البلدي في معرض زهور الربيع

كما شارك في الاجتماع الدكتور أحمد حسن، معاون وزير الزراعة والمشرف العام على المتحف الزراعي، والمهندس أحمد منصور، مدير عام المتحف الزراعي.

وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة خطة العمل الخاصة بيوم الافتتاح، ضمن الاستعدادات النهائية للحدث، حيث تم التأكيد على توفير جميع التجهيزات والخدمات اللوجستية والفنية اللازمة، بما يشمل تنظيم عملية الدخول والخروج، وضمان أعلى مستويات الأمن والنظافة، وتوفير سبل الراحة والدعم الكامل للعارضين، إلى جانب تنظيم حركة السيارات وتنسيق المرور داخل أجنحة المعرض.

الورد البلدي في معرض زهور الربيع

وفي إطار المتابعة الميدانية، تم المرور على عدد كبير من الأجنحة للوقوف على مدى جاهزيتها، والتعرف على احتياجات العارضين وتوفيرها بشكل فوري، بما يضمن إتمام تجهيزاتهم في أفضل صورة استعدادًا للافتتاح.

كما تم الاتفاق على تعزيز آليات التواصل مع العارضين، ومتابعة آخر تطورات مشاركتهم، بما يضمن تهيئة بيئة مهنية وتنظيمية داعمة لهم.

الورد البلدي في معرض زهور



وفي هذا السياق، قام الحضور بزيارة جناح منظمة الفاو، للوقوف على التجهيزات النهائية الخاصة بمشاركتها في المعرض.

ويُعد معرض زهور الربيع أحد أعرق الفعاليات الزراعية في مصر والمنطقة، ويُعبر عن اهتمام الدولة بتعزيز قطاع الزهور والنباتات والزينة، كما يمثل منصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب بين العارضين والمهتمين، ويسهم في دعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الشراكات المحلية والدولية.

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