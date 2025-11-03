خبيرة بالشأن الصيني تكشف تفاصيل العلاقة بين القمة المشتركة للرئيسين الأمريكي والصيني بكوريا الجنوبية

كشفت الدكتورة نادية حلمي، الخبيرة بالشأن الصيني والآسيوي وأستاذة العلوم السياسية بجامعة بني سويف، عن العلاقة بين القمة المشتركة التي جمعَت الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في بوسان بكوريا الجنوبية، وقرار الولايات المتحدة تعليق فرض الرسوم الجمركية الإضافية على الصين حتى 10 نوفمبر 2026.

وأوضحت حلمي أن اللقاء الذي اختتم في بوسان شهد إعلان "هدنة تجارية مؤقتة" بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث قررت الولايات المتحدة تعليق فرض الرسوم الجمركية على الصين حتى التاريخ المحدد. وأضافت أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، حرص على التأكيد خلال اللقاء على توازن الرمزية بين "الحلم الصيني" و"رؤية ترامب لجعل أمريكا عظيمة مجددًا"، قائلًا: "أؤمن بأن نهضة الصين يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع رؤيتكم لجعل أمريكا عظيمة مجددًا".

وتابعت حلمي أن القمة في كوريا الجنوبية شهدت نجاحًا دبلوماسيًا لبكين، حيث تمكنت من تحقيق هدفها طويل الأمد المتمثل في ربط ضوابط التصدير المرتكزة على الأمن القومي بالمفاوضات التجارية الأوسع، ما يعد خطوة هامة في تعزيز المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والصيني.

المفاوضات التجارية مع الصين بشأن ضوابط التكنولوجيا

وأكدت الدكتورة نادية حلمي، في تصريح خاص لموقع "فيتو"، أن التنازلات التي قدمتها الولايات المتحدة في إطار المفاوضات التجارية مع الصين بشأن ضوابط التكنولوجيا المرتبطة بالأمن القومي، تمثلت في موافقة إدارة الرئيس "ترامب" على تعليق لمدة عام لقاعدة كانت توسع عدد الشركات الصينية المحظور عليها الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة الأمريكية.

وأوضحت أن هذه القاعدة الأمريكية، التي تم إصدارها قبل أربعة أسابيع فقط من لقاء "ترامب" و"شي جين بينغ" في كوريا الجنوبية، قد توسعت لتشمل قائمة جديدة من الكيانات الصينية المحظور التعامل معها من قبل الشركات الأمريكية.

وأضافت أن هذه القوائم تُعد بمثابة "القوائم السوداء" التجارية الأمريكية، التي تستهدف الشركات الأجنبية التي يُعتقد أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

تراجع الإنتاج المحلي الأمريكي

وواصلت الدكتورة نادية حلمي حديثها قائلة إن قرار الولايات المتحدة بالدفع نحو هدنة تجارية مع الصين يحمل في طياته أسبابًا عدة، وله تأثير إيجابي داخل الصين.

وأكدت أن هذا القرار يعكس إدراكًا متزايدًا في واشنطن بأن الصين أصبحت قادرة على إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي بما يخدم مصالحها.

وأشارت إلى أن الخيارات الأمريكية باتت تتقلص أمام القيود التي تفرضها الصين على المعادن النادرة وتراجع الإنتاج المحلي الأمريكي في بعض الصناعات التكنولوجية، ما جعل أدوات الضغط الأمريكية على الصين أقل تأثيرًا مما كانت عليه قبل عقد من الزمن.

وأضافت حلمي أن هذه الهدنة التجارية مع الصين، من وجهة نظر بكين ودول الجنوب العالمي النامي التي تعد الصين أكبر داعميها، تمثل تحولًا عميقًا في المشهد الدولي.

فمع تراجع مظاهر الهيمنة الأحادية الأمريكية، يظهر صعود منظومة اقتصادية موازية تقودها الصين بثقة متزايدة، وهو ما يتجسد بوضوح في مبادرة "الحزام والطريق" التي تروج لها بكين، والتي تسهم في توسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي عبر العالم.

اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والصين

وتابعت الدكتورة نادية حلمي أن ردود الفعل الرسمية الصينية توالت حيال هذا القرار الأمريكي، الذي يأتي في إطار اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والصين بعد القمة الناجحة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني "شي جين بينغ" في كوريا الجنوبية.

وبموجب هذا الاتفاق، من المتوقع أن تحافظ الولايات المتحدة على تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة المتزايدة على الواردات الصينية حتى 10 نوفمبر 2026.

كما ستقوم واشنطن بتخفيض التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات الصينية المتعلقة بالفنتانيل بمقدار 10 نقاط مئوية اعتبارًا من 10 نوفمبر 2025، بالإضافة إلى تمديد إعفاءات معينة من الرسوم الجمركية بموجب القسم 301 حتى 10 نوفمبر 2026.

الحد من تدفق المواد الكيميائية الأولية

أما عن رد الفعل الرسمي للصين، فقد رحبت بكين بتعليق كافة الإجراءات الانتقامية والرسوم الجمركية التي فرضتها منذ مارس الماضي على الواردات الأمريكية، بما في ذلك الرسوم على المنتجات الزراعية الأمريكية مثل فول الصويا والذرة واللحوم.

كما اتفقت الصين على اتخاذ إجراءات هامة للحد من تدفق المواد الكيميائية الأولية للفنتانيل إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى رفع بعض القيود المفروضة على صادرات المعادن النادرة.

ويعد هذا الاتفاق التجاري الجديد بين واشنطن وبكين بمثابة انفراجة هامة تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، مما يعزز آمالًا جديدة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.