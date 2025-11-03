وزيرة الخارجية البريطانية: حل الدولتين السبيل الوحيد للانتقال من وقف إطلاق النار

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، إن السبيل الوحيد للانتقال من وقف إطلاق النار في غزة إلى سلام عادل ودائم هو حل الدولتين، مؤكدة أن هذا المخرج هو الإطار الوحيد القابل للتحقق والذي يحفظ حقوق الطرفين ويمنع تكرار الصراعات.



لا مبرر لوقف المساعدات الإنسانية عن غزة

وأوضحت الوزيرة أن لا مبرر لوقف المساعدات الإنسانية عن المدنيين في غزة، مشددة على أن حرمان المدنيين من الغذاء والدواء يفاقم الكارثة الإنسانية ويقوّض أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي مستدام.



بريطانيا طرحت خطة لنزع سلاح حماس

وأضافت أنّ بريطانيا طرحت مبادرة أو خطة تسعى إلى نزع سلاح حماس كجزء من المسار الانتقالي، مع التأكيد على أن أي حلٍ مستقبلي يجب أن يستبعد الجماعات المسلحة من السلطة التنفيذية في غزة.

من جانبه شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تطبيق حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

