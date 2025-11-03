نتنياهو: سنشكل لجنة تحقيق بأحداث 7 أكتوبر تحظى بإجماع شعبي

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله: إنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر 2023 تحظى بإجماع شعبي واسع بعد انتهاء الحرب.

ويأتي ذلك بعدما حذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ من أن إسرائيل تقف "على شفا الهاوية"، في رسالة تعكس عمق الانقسام والتوتر داخل تل أبيب، على خلفية تصاعد الخطاب التحريضي والعنف السياسي.

هرتسوغ: إسرائيل على شفا الهاوية

وجاءت تصريحات الرئيس الإسرائيلي خلال مراسم إحياء ذكرى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين في جبل هرتزل، حيث قال إن اغتيال رابين قبل ثلاثة عقود كان محاولة "لقيادة إسرائيل إلى الانهيار وضرب وحدة المجتمع"، محذرا من أن بوادر مشابهة تعود للظهور اليوم بصورة أكثر خطورة.

ولم يحضر ممثلو حزب الليكود، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست أمير أوحانا، الحفل رغم التوقعات بأن يشاركا في الفعالية التي تعد من أبرز المناسبات في إسرائيل.

وأضاف هرتسوغ: "بعد ثلاثين عاما، ما زلنا نرى نفس العلامات: لغة سامة ووقحة، اتهامات بالخيانة، تحريض وانتشار للكراهية والعنف في الشوارع وعلى المنصات الرقمية. هذا التآكل هو تهديد استراتيجي للدولة".

وأوضح: "إذا وقفنا هنا وقلنا إن العنف محرم وإنه ينخر فينا، فإننا لم نتعلم شيئا. من غير المعقول أنه بعد ثلاثين عاما من كلمات رابين اللاذعة (العنف ينخر في أساس الديمقراطية الإسرائيلية)، لا يزال هذا العنف الخطير قائما فينا كمجتمع. إنه تهديد استراتيجي من كل نوع".

وقال "أحذر وأحذر.. نحن مجددا على شفا الهاوية.. دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية ليست ساحة معركة، بل هي وطن. وفي الوطن لا يطلق النار. لا بالسلاح، ولا بالكلمات، ولا بالتهديدات، ولا بالتعبيرات، ولا حتى بالتلميحات".

