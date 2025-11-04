انطلاق ملتقى التوظيف بمدينة العاشر من رمضان لخلق فرص عمل جديدة للشباب

انطلقت فعاليات ملتقى التوظيف بمدينة العاشر من رمضان، الذي تنظمه جمعية مستثمري العاشر من رمضان على مدار يومي ٣ و٤ نوفمبر ٢٠٢٥ بحديقة الكفراوي، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات والمصانع العاملة بالمدينة.



وشهد افتتاح الملتقى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، والذي أكد أن هذا الحدث يأتي في إطار التنسيق والتعاون المثمر بين جهاز المدينة وجمعية المستثمرين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير فرص عمل للشباب ودعم سوق العمل المحلي.



كما شهدت الفعاليات إقبالًا كثيفًا من الشباب من مختلف المؤهلات الراغبين في الحصول على فرص عمل مناسبة.



وجدير بالذكر أن فعاليات الملتقى تقام على مدار يومين، حيث خُصص اليوم الأول (٣ نوفمبر) للمؤهلات العليا، بينما يُخصص اليوم الثاني (٤ نوفمبر) للدبلومات الفنية.



وأوضح رئيس الجهاز أن ملتقى التوظيف يهدف إلى ربط احتياجات سوق العمل بمؤهلات وخبرات شباب الخريجين، من خلال إتاحة الفرص أمام الباحثين عن العمل للتواصل المباشر مع ممثلي الشركات المشاركة، بما يسهم في تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



ويُعد هذا الملتقى خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار بمدينة العاشر من رمضان، وتشجيع الكيانات الصناعية على المشاركة في جهود الدولة لخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ في بناء مجتمع منتج قائم على المعرفة والعمل والإبداع.

