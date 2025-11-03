الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قصف مدفعي إسرائيلي شمال شرقي مخيم البريج

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام  فلسطينية، اليوم الاثنين، بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مناطق شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم الإثنين، أن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي  شن غارتين على المناطق الشرقية لمدينة غزة.

 

غارات إسرائيلية على مدينة غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أكدت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصدر في المستشفى المعمداني، إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة.

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين: إن إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بشكل منتظم وتحول دون وصول المساعدات بشكل كاف.
 

 

تركيا: يجب على المجتمع الدولي مواصلة ضغوطه على إسرائيل

وأضاف وزير الخارجية التركي: يجب على المجتمع الدولي مواصلة ضغوطه على إسرائيل، وهي لا تقوم بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة وفق الاتفاق.

وأكد وزير الخارجية التركي، أن حماس مستعدة لتسليم إدارة غزة إلى لجنة مشكلة من الفلسطينيين، مشيرا إلى أن إسرائيل قتلت نحو 250 فلسطينيا عقب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وتابع: لا يجب السماح بأي عمل ينتهك الاتفاق في غزة ويعرقل السلام ويجب عدم السماح لأي عمل من شأنه عرقلة وقف إطلاق النار أو التسبب في تعطيل الاتفاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة مخيم البريج جيش الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

إعلام عبري: واشنطن تخشى انهيار اتفاق غزة بسبب حوادث بمناطق سيطرة جيش الاحتلال

الأكثر قراءة

تبدأ الرابعة فجرا وتنتهي في التاسعة صباحا، تحذير من هذه الظاهرة الجوية غدا

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتأخر أمام إيفرتون بهدف في الشوط الأول

إعلام عبري: واشنطن تخشى انهيار اتفاق غزة بسبب حوادث بمناطق سيطرة جيش الاحتلال

وكيل التموين بالإسكندرية يقود حملة على الأسواق والمحلات التجارية المخابز البلدية

سعر القصدير في البورصات العالمية

تكاثر السحب الرعدية على هذه المناطق غدا الثلاثاء

محافظ الجيزة يجوب شوارع الوراق وإمبابة ليلًا ويوجه إنذارًا لنائب رئيس هيئة النظافة

رابطة الأندية تخطر وزير الرياضة: تأجيل مباراتي بيراميدز خطر على الدوري

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تناول الدواء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

ماذا كان يفعل الرسول قبل صلاة الفجر؟

أستاذ فقه: إكرام السياح واجب شرعي ودليل على الإيمان الصادق (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads