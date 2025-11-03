حريق محدود بمحل سمك في الإسكندرية دون إصابات

نشب، منذ قليل، حريق محدود بمحل أسماك بسوق الثلاثين بمنطقة سيدي بشر قبلي بحي المنتزه أول شرق الإسكندرية، وذلك دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى قسم شرطة المنتزه أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بمحل بسوق الثلاثين بشارع 30 بمنطقة سيدي بشر، وانتقل ضباط القسم ترافقهم قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.



وتبين من الفحص نشوب حريق بـ بمشمع بلاستيك بالمحل للحماية من المطر، أعلى باكية داخل السوق وامتداد النيران إلى بضاعة بائع أحذية مجاور له.

دون حدوث أي إصابات، وتمت السيطرة على الحريق، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وجاري العرض على جهات التحقيق.

