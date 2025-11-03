الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق مخزن كرتون بأكتوبر

حريق مخزن
حريق مخزن

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب حريق نشب فى مخزن مخلفات، بداخله كرتون ومهمات قديمة في مصنع للأجهزة الكهربائية بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، للوقوف علي ملابسات الحادث وحصر التلفيات. 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت باستدعاء مالك المخزن لسماع أقواله في الحادث. 

حريق مخزن بمدينة أكتوبر 

كانت غرفة عمليات الجيزة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن بمدينة أكتوبر، علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإطفاء التى تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقى المكان، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة باستدعاء شهود العيان والعمال لسماع أقوالهم في الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة الجيزة غرفة عمليات الجيزة

مواد متعلقة

قرار قضائي جديد ضد صديقين متهمين بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم بالجيزة

الأكثر قراءة

الدحيل يكتسح شباب أهلي دبي برباعية في دوري أبطال آسيا للنخبة

انتظام حركة القطارات بالإسكندرية

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

زغاريد وتكبيرات، فرحة زوار بيت الله الحرام بإعلان نتائج قرعة الحج بالدقهلية (فيديو)

إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل على محور المحمودية بالإسكندرية

قبل فتح أبوابه للزائرين، أسعار ومواعيد ورابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير

تشكيل الهلال السعودي أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا

بالدليل من السنة النبوية، خطورة الغضب في الشريعة الإسلامية

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، خطورة الغضب في الشريعة الإسلامية

هل إيداع المال في البنك وأخذ أرباحه حلال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تجوز الصلاة على النبي أثناء اللعب على الهاتف؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية