المعمل الجنائي يعاين حريق مخزن كرتون بأكتوبر

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب حريق نشب فى مخزن مخلفات، بداخله كرتون ومهمات قديمة في مصنع للأجهزة الكهربائية بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، للوقوف علي ملابسات الحادث وحصر التلفيات.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت باستدعاء مالك المخزن لسماع أقواله في الحادث.

حريق مخزن بمدينة أكتوبر

كانت غرفة عمليات الجيزة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن بمدينة أكتوبر، علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإطفاء التى تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقى المكان، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة باستدعاء شهود العيان والعمال لسماع أقوالهم في الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

