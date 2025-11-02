الأحد 02 نوفمبر 2025
قرار قضائي جديد ضد صديقين متهمين بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم بالجيزة

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس صديقين، على ذمة التحقيقات، بتهمة بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم وصور الآخر الجريمة بالفيديو، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين اختلفا ليقرر أحدهم فضح صديقه بعدما تشاجر معه انتقاما منه ونشر الفيديو بين أهالي القرية بمدينة منشأة القناطر بالجيزة. 

واعترف المتهمان بالاعتداء على المجني عليها، وتصويرها بهاتف أحدهما، منذ 3 سنوات، وعقب خلاف نشب بينهما، نشر أحدهما الفيديو. 

اعتداء شابين جنسيا على ابنته

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من مسن بانتشار مقطع فيديو بين أهالي بلدته بمنشأة القناطر يتضمن اعتداء شابين جنسيا على ابنته من ذوي الهمم وأنهما صورا الواقعة كاملة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة. 

