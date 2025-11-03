يغير شكله أثناء الطيران، الصين تطور صاروخا فرط صوتي جديدا

كشفت تقارير إعلامية عن نجاح الصين في تطوير نموذج أولي لصاروخ فرط صوتي يستطيع تغيير شكله أثناء التحليق لتجنب الدفاعات الجوية، ويعمل بتقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأزاحت الصين النقاب عن النموذج الأولي لهذا الصاروخ الفرط صوتي ضمن أوراق بحثية للجامعة الصينية للتكنولوجيا للدفاع، وفقا لما ذكره موقع "ديفنس سيكيوريتي آسيا".

ما هي مميزات الصاروخ؟

ويتميز هذا الصاروخ الفرط صوتي بأجنحة قابلة للطي، وخوارزميات طيران مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتفوق سرعته 5 ماخ، أي حوالي 6,174 كلم في الساعة.

ووصفت الدراسة هذا الإنجاز بـ"الكأس المقدسة للطيران الفرط صوتي"، في إشارة إلى أن هذا النموذج ثمرة عقود من البحث لتجاوز التحديات الحرارية والديناميكية الهوائية التي تواجه السرعات التي تتجاوز 5 ماخ، وفقا للمصدر.

قدرات الصاروخ الجديد

وتمكنت الجامعة الصينية من ابتكار تقنيات لمقاومة درجات الحرارة العالية جدا أثناء التحليق بهذه السرعات الكبيرة، لتمكين الصاروخ من التكيف أثناء الطيران والحفاظ على التوازن وقوة الرفع، والمقاومة، والمناورة.

ويستطيع الصاروخ طي أجنحته وفتحها، ما يسمح له بإجراء تغييرات فورية في الارتفاع والانعطفات بشكل حاد لتجنب أنظمة الاعتراض، أو الدفاعات الصاروخية.

ويعتقد أن الأجنحة تتكون من مركبات كربونية، أو سيراميكية فائقة التحمل للحرارة، وتعمل عبر محركات كهروميكانيكية دقيقة.

وأوضح المصدر أن هذا الصاروخ، بني من مزيج من سبائك التيتانيوم، ومواد طلاء سيراميكية عازلة للحرارة وطبقات طلاء خاصة.

وباستخدام ديناميكية حوسبية، ومواد تكييفية إلى جانب المحرك الكهروميكانيكي، وتقنيات التعليم الآلي، يستطيع هذا النموذج الانطلاق من مرحلة الدفع والانزلاق إلى مرحلة الهجوم النهائي دون فقدان استقراره.

ويتيح تصميم الصاروخ إمكانية إطلاقه من عدة منصات سواء الأرضية، أو ناقلات متنقلة، أو حتى القاذفات الجوية.

ولتعديل شكله يعتمد هذا الصاروخ على برامج ملاحية مستقلة تدمج بين أجهزة استشعار، وتحديثات من الأقمار الصناعية، ونماذج تنبؤ تعتمد على الذكاء الاصطناعي لضمان الدقة وحماية الصاروخ من التشويش، أو الهجمات الإلكترونية.

وأثناء الطيران تبق الأجنحة مطوية لتقليل مقاومة الهواء، لكن مع الاقتراب من الهدف تمتد الأجنحة لتولد قوة رفع تساعده على المناورة وتغيير الاتجاه.

