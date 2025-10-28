الاتحاد الدولي للتزلج يحقق مع ثنائي صيني بسبب "صاروخ عابر للقارات" (صور)

بدأ الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد تحقيقا رسميا مع الثنائي الصيني رن جينفاي وشين جيانينج، بعد واقعة غير مألوفة خلال منافسات جائزة الصين الكبرى في رياضة الرقص على الجليد.

ووفقا لوكالة الأنباء الأمريكية AP، فإن الواقعة أثار الحادث جدلا واسعا بعدما التقطت الكاميرات مشهدا للرياضيين الصينيين وهما يحملان لعبة على شكل صاروخ باليستي عابر للقارات (من طراز "دونج فنج-61")، ألقاها أحد المشجعين إلى الجليد بعد انتهاء عرضهما، الذي أنهياه في المركز الثامن.

Nie wiem w ogóle jak to skomentować, ale... Na GP Chin w #FigureSkating chińska para taneczna Junfei Ren i Jianing Xing siedzą z zabawkową wersją pocisku balistycznego DF-61. ISU wszczęła śledztwo, ale sytuacja absurdalna #FigurowePL pic.twitter.com/mF6x3jDwPB — Kuba Kędzior (@JaKuba87) October 27, 2025



جلس الثنائي في منطقة الانتظار وهما يحملان اللعبة خلال بث تلفزيوني مباشر، ما تسبب في انتقادات حادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب حساسية الرمز المستخدم، إذ يعد الصاروخ الباليستي من الأسلحة الاستراتيجية الصينية.

junfei ren/jianing xing adios nonino free dance cup of china 2025 pic.twitter.com/t9Sz1VXYdf — @rikas4sal (@miharaspiral) October 25, 2025

وفي بيان مقتضب، قال الاتحاد الدولي للتزلج: "يأسف الاتحاد لما حدث وسيجري تحقيقا إضافيا في الواقعة لتحديد ملابساتها".

يذكر أن الاتحاد نفسه أثار الجدل مؤخرا بنشره مقطع فيديو للمتزلج الروسي بيوتر غومينيك يؤدي عرضه على أنغام أغنية باللغة الأوكرانية، قبل أن يتم حذف المقطع لاحقا من منصة "إكس".

