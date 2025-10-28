الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الاتحاد الدولي للتزلج يحقق مع ثنائي صيني بسبب "صاروخ عابر للقارات" (صور)

الثنائي الصيني رن
الثنائي الصيني رن جينفاي وشين جيانينج

بدأ الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد تحقيقا رسميا مع الثنائي الصيني رن جينفاي وشين جيانينج، بعد واقعة غير مألوفة خلال منافسات جائزة الصين الكبرى في رياضة الرقص على الجليد.

ووفقا لوكالة الأنباء الأمريكية AP، فإن الواقعة أثار الحادث جدلا واسعا بعدما التقطت الكاميرات مشهدا للرياضيين الصينيين وهما يحملان لعبة على شكل صاروخ باليستي عابر للقارات (من طراز "دونج فنج-61")، ألقاها أحد المشجعين إلى الجليد بعد انتهاء عرضهما، الذي أنهياه في المركز الثامن.

 


جلس الثنائي في منطقة الانتظار وهما يحملان اللعبة خلال بث تلفزيوني مباشر، ما تسبب في انتقادات حادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب حساسية الرمز المستخدم، إذ يعد الصاروخ الباليستي من الأسلحة الاستراتيجية الصينية.

وفي بيان مقتضب، قال الاتحاد الدولي للتزلج: "يأسف الاتحاد لما حدث وسيجري تحقيقا إضافيا في الواقعة لتحديد ملابساتها".

يذكر أن الاتحاد نفسه أثار الجدل مؤخرا بنشره مقطع فيديو للمتزلج الروسي بيوتر غومينيك يؤدي عرضه على أنغام أغنية باللغة الأوكرانية، قبل أن يتم حذف المقطع لاحقا من منصة "إكس".

الجريدة الرسمية