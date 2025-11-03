الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

استعدادًا لحفلها الليلة، وصول إليسا لمسرح أوبرا دبي بسيارة يتخطى سعرها 10 ملايين جنيه

إليسا
إليسا

وصلت، منذ قليل، النجمة اللبنانية إليسا إلى مسرح أوبرا دبي، استعدادا لحفلها الليلة، بسيارة فارهة يتخطى سعرها 10 ملايين جنيه مصري. 

حفل إليسا في دبي 

ومن المفترض تقدم إليسا خلال حفلتها الليلة عددا كبيرا من أغانيها الجديدة والقديمة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وكانت روجت الفنانة إليسا لأغنيتها الجديدة، والتي تعد جزءا من أغاني فيلم “السلم والثعبان: لعب عيال” من إخراج طارق العريان.

ونشرت المطربة إليسا عبر صفحتها الرسمية على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع قصير من الأغنية المرتقبة بعنوان “متخذلنيش”.

وجاءت كلمات الأغنية: “أرجوك متخذلنيش، أرجوك تطلع تستاهل حبي ده ليك ومتجرحنيش”.

وعلقت المغنية على الفيديو: “أول نغمة من لعبة الحب بدأت، ”متخذلنيش" لإليسا، أول أغاني فيلم السلم والثعبان لعب عيال".

ومن المقرر طرح فيلم السلم والثعبان لعب عيال بدور العرض المصرية في 11 نوفمبر والعالم يوم 13 من نفس الشهر.

فيلم السلم والثعبان 2

الفيلم من إخراج طارق العريان، وهو فيلم إنساني يغوص في عالم العلاقات الزوجية من تأليف أحمد حسني.

ويشارك في البطولة أسماء جلال، وظافر العابدين، وماجد المصري، وحاتم صلاح، وفدوى عابد، وهبة عبد العزيز، وآية سليم.

يشار إلى أن هذا الفيلم يعد التعاون الخامس بين عمر يوسف وطارق العريان، بعد ثلاثية «أولاد رزق» وحلقة «نمرة 2».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل إليسا في دبي النجمة اللبنانية اليسا إليسا اللبنانية إليسا

الأكثر قراءة

انتظام حركة القطارات بالإسكندرية

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

زغاريد وتكبيرات، فرحة زوار بيت الله الحرام بإعلان نتائج قرعة الحج بالدقهلية (فيديو)

إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل على محور المحمودية بالإسكندرية

الدحيل يكتسح شباب أهلي دبي برباعية في دوري أبطال آسيا للنخبة

قبل فتح أبوابه للزائرين، أسعار ومواعيد ورابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير

الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

حقيقة رغبة الأهلي في ضم الإيفواري إبراهيم دياباتي

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، خطورة الغضب في الشريعة الإسلامية

هل إيداع المال في البنك وأخذ أرباحه حلال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تجوز الصلاة على النبي أثناء اللعب على الهاتف؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية