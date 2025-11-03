استعدادًا لحفلها الليلة، وصول إليسا لمسرح أوبرا دبي بسيارة يتخطى سعرها 10 ملايين جنيه

وصلت، منذ قليل، النجمة اللبنانية إليسا إلى مسرح أوبرا دبي، استعدادا لحفلها الليلة، بسيارة فارهة يتخطى سعرها 10 ملايين جنيه مصري.

حفل إليسا في دبي

ومن المفترض تقدم إليسا خلال حفلتها الليلة عددا كبيرا من أغانيها الجديدة والقديمة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وكانت روجت الفنانة إليسا لأغنيتها الجديدة، والتي تعد جزءا من أغاني فيلم “السلم والثعبان: لعب عيال” من إخراج طارق العريان.

ونشرت المطربة إليسا عبر صفحتها الرسمية على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع قصير من الأغنية المرتقبة بعنوان “متخذلنيش”.

وجاءت كلمات الأغنية: “أرجوك متخذلنيش، أرجوك تطلع تستاهل حبي ده ليك ومتجرحنيش”.

وعلقت المغنية على الفيديو: “أول نغمة من لعبة الحب بدأت، ”متخذلنيش" لإليسا، أول أغاني فيلم السلم والثعبان لعب عيال".

ومن المقرر طرح فيلم السلم والثعبان لعب عيال بدور العرض المصرية في 11 نوفمبر والعالم يوم 13 من نفس الشهر.

فيلم السلم والثعبان 2

الفيلم من إخراج طارق العريان، وهو فيلم إنساني يغوص في عالم العلاقات الزوجية من تأليف أحمد حسني.

ويشارك في البطولة أسماء جلال، وظافر العابدين، وماجد المصري، وحاتم صلاح، وفدوى عابد، وهبة عبد العزيز، وآية سليم.

يشار إلى أن هذا الفيلم يعد التعاون الخامس بين عمر يوسف وطارق العريان، بعد ثلاثية «أولاد رزق» وحلقة «نمرة 2».

