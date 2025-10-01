الأربعاء 01 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

بدء مونتاج الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان

السلم والثعبان 2
السلم والثعبان 2

بدأ المخرج طارق العريان عملية المونتاج اللازمة للجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف والفنانة أسماء جلال، ومن المقرر أن يتم عرض العمل خلال شهر نوفمبر القادم.

 

وكان قد انتهى المخرج طارق العريان من تصوير أحداث فيلم “السلم والثعبان 2”، تمهيدًا لطرحه بالسينمات، حيث نشرت الفنانة أسماء جلال عددا من الصور عبر خاصة الأستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، من آخر يوم تصوير بالفيلم.

 

وتدور أحداث فيلم السلم والثعبان،  في إطار رومانسي كوميدي، حول شخصية أحمد الذي يقع في حب ملك ويتزوجها ثم ينفصلًا بسبب بعض المشكلات الشخصية، لكن ينتصر الحب في النهاية ويتزوجا مرة أخرى.

 

ومن جانبه، أكد عمرو يوسف أن السلم والثعبان 2  ليس جزءا ثانيا للفيلم الذي تم تقديمه بنفس الاسم منذ سنوات كثيرة لكنه فقط ينتمي لسلسلة أفلام تتشابه فقط في الاسم مثل سلسلة جيمس بوند مثلا، فهو فيلم إنساني يغوص في عالم العلاقات الإنسانية من تأليف أحمد حسني.

ويشارك عمرو يوسف بطولة السلم والثعبان 2 كل من: أسماء جلال وظافر العابدين وماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم.

