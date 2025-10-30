الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جهاز العلمين الجديدة يستقبل أوائل طلاب مطروح

رئيس جهاز مدينة العلمين،
رئيس جهاز مدينة العلمين، فيتو

استقبل الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية.

وجاء ذلك بحضور محمد سمير مدير عام العلاقات العامة والتنمية ومسؤولي العلاقات العامة، ورانيا الصفتي مسؤولة هيئة تنشيط السياحة بمحافظة مطروح والمرافقة للوفد الطلابي، مجموعة من أوائل طلاب مدارس محافظة مطروح المتفوقين في المرحلتين الإعدادية والثانوية، خلال زيارتهم للمدينة التي نظمتها هيئة تنشيط السياحة بهدف تعريفهم بأبرز المدن الجديدة ومشروعات التنمية في مصر، حيث رحب بهم وأعرب عن سعادته بزيارتهم ووجودهم بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن هؤلاء الطلاب يمثلون جيل المستقبل الذي سيواصل مسيرة البناء والتنمية.

وخلال اللقاء، تحدث رئيس الجهاز مع الطلاب عن الإنجازات الكبيرة التي تحققت بمدينة العلمين الجديدة خلال سبع سنوات فقط، موضحًا كيف تحولت المدينة إلى نموذج عالمي للمدن الحديثة المتكاملة، تجمع بين الطابع السياحي والعمراني والاستثماري، كما عرض لهم فيلمًا تسجيليًا يبرز مراحل إنشاء المدينة ومشروعاتها المختلفة.

وعقب اللقاء، اصطحب مسؤولو العلاقات العامة الوفد الطلابي في جولة تفقدية داخل المدينة شملت عددًا من المناطق البارزة والمشروعات المتميزة، حيث أبدى الطلاب إعجابهم بما شاهدوه من تطور عمراني غير مسبوق يعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة في تنفيذ رؤيتها للتنمية الشاملة.

وفي ختام الزيارة، دعا الدكتور محمد خلف الله الطلاب إلى تكرار زيارتهم للمدينة مرة أخرى بصحبة زملائهم، للتعرف على ما تشهده من تطور مستمر ومشروعات جديدة تعكس مستقبل المدن المصرية الحديثة.

