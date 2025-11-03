الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ديزني تكشف عن الإعلان الرسمي لدراما The Manipulated (فيديو)

دراما The Manipulated،
دراما The Manipulated، فيتو

كشفت منصة ديزني بلس عن الإعلان التشويقي الرسمي لدراما “The Manipulated” من بطولة جي تشانج ووك ودو كيونج سو.

دراما The Manipulated

وتدور أحداث الدراما حول تاي جونج، وهو رجل عادي تنقلب حياته رأسا على عقب عندما يسجن ظلما بتهمة ارتكاب جريمة شنيعة، ويكتشف تاي جونج أن كل شيء كان مدبر من قبل يو هان، رئيس شركة أمن خاصة، ليشرع بعدها في رحلة انتقام ملتهبة.

ويظهر الملصق الدعائي الذي كشف عنه مؤخرا الشخصيات الرئيسية الخمسة: تاي جونج، ويو هان، وعميل يو هان من الشخصيات المرموقة دو كيونج والذي يمثله لي كوانج سو، إضافة إلى نوه يونج سيك الذي يؤدي دوره كيم جونج سو وابنته نوه إيون بي وتلعب دورها جو يون سو، اللذان يصبحان حلفاء تاي جونج الأكثر ثقة.

يلخص الشعار المرفق بالملصق نية تاي جونج قائلا: "سأنهي اللعبة التي بدأتها"، معبرا عن عزمه على تدمير الرجل الذي دمر حياته.

موعد عرض مسلسل The Manipulated

من المقرر عرض مسلسل "The Manipulated" لأول مرة بأربع حلقات في 5 نوفمبر الجاري، على أن تعرض حلقتان جديدتان كل أسبوع بعد ذلك، ليكون إجمالي عدد الحلقات 12 حلقة.

