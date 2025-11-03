ديزني تكشف عن الإعلان الرسمي لدراما The Manipulated (فيديو)

كشفت منصة ديزني بلس عن الإعلان التشويقي الرسمي لدراما “The Manipulated” من بطولة جي تشانج ووك ودو كيونج سو.

دراما The Manipulated

وتدور أحداث الدراما حول تاي جونج، وهو رجل عادي تنقلب حياته رأسا على عقب عندما يسجن ظلما بتهمة ارتكاب جريمة شنيعة، ويكتشف تاي جونج أن كل شيء كان مدبر من قبل يو هان، رئيس شركة أمن خاصة، ليشرع بعدها في رحلة انتقام ملتهبة.

ويظهر الملصق الدعائي الذي كشف عنه مؤخرا الشخصيات الرئيسية الخمسة: تاي جونج، ويو هان، وعميل يو هان من الشخصيات المرموقة دو كيونج والذي يمثله لي كوانج سو، إضافة إلى نوه يونج سيك الذي يؤدي دوره كيم جونج سو وابنته نوه إيون بي وتلعب دورها جو يون سو، اللذان يصبحان حلفاء تاي جونج الأكثر ثقة.

يلخص الشعار المرفق بالملصق نية تاي جونج قائلا: "سأنهي اللعبة التي بدأتها"، معبرا عن عزمه على تدمير الرجل الذي دمر حياته.

موعد عرض مسلسل The Manipulated

من المقرر عرض مسلسل "The Manipulated" لأول مرة بأربع حلقات في 5 نوفمبر الجاري، على أن تعرض حلقتان جديدتان كل أسبوع بعد ذلك، ليكون إجمالي عدد الحلقات 12 حلقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.