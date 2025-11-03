اعتقال رئيس الهستدروت وزوجته في أكبر قضية فساد بإسرائيل

شنت شرطة الاحتلال حملة اعتقالات في ملف فساد عام، ومددت محكمة إسرائيلية احتجاز رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد لمدة 8 أيام على ذمة التحقيق.

اعتقال رئيس الهستدروت وزوجته في أكبر قضية فساد

وفي القضية ذاتها قضت المحكمة الإسرائيلية بتمديد اعتقال زوجة أرنون بار لمدة أسبوع، وسط اتهامات بـتلقي رشى، واستغلال النفوذ، وخيانة الأمانة، والتدخل في تعيينات مسؤولين مقابل مكاسب مالية وشخصية، عبر شبكة علاقات مع شركات تأمين ورجال أعمال ومسؤولين منتخبين.

ووصفت القضية بأنها من أضخم قضايا الفساد التي يجري فيها تحقيق داخل إسرائيل، وطالت مسؤولين كبارا في الاتحاد العمالي، ورجال أعمال، ورؤساء سلطات محلية.

ووفق الشرطة الإسرائيلية، استمر التحقيق السري قرابة عامين قبل أن يتحول إلى حملة اعتقالات واسعة عند ساعات الصباح الأولى من اليوم، وشملت اعتقال 8 متهمين بينهم رئيس الهستدروت وزوجته، وتوقيف 27 آخرين للتحقيق، واستجواب أكثر من 300 مشتبه بهم، تنفيذ 55 عملية تفتيش في مكاتب وسلطات محلية وشركات حكومية واتحادات عمالية في إسرائيل.

وذكرت مصادر أمنية أن التحقيق يطال مسؤولين في سلطات محلية من مدن بينها كريات بياليك، روش هاعين، وريشون لتسيون، إضافة إلى شخصيات من الصندوق القومي اليهودي وجامعة فينغيت وسكك الحديد وشركة "العال".

وتجدر الإشارة إلى أن الهستدروت هو اختصار لـ (الاتحاد العام للعمال اليهود)، وقد تأسس في ديسمبر عام 1920 أي في عهد الانتداب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.