وزير الخارجية التركي: إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بشكل منتظم

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين: إن إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بشكل منتظم وتحول دون وصول المساعدات بشكل كاف.



تركيا: يجب على المجتمع الدولي مواصلة ضغوطه على إسرائيل

وأضاف وزير الخارجية التركي: يجب على المجتمع الدولي مواصلة ضغوطه على إسرائيل، وهي لا تقوم بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة وفق الاتفاق.



وأكد وزير الخارجية التركي، أن حماس مستعدة لتسليم إدارة غزة إلى لجنة مشكلة من الفلسطينيين، مشيرا إلى أن إسرائيل قتلت نحو 250 فلسطينيا عقب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وتابع: لا يجب السماح بأي عمل ينتهك الاتفاق في غزة ويعرقل السلام ويجب عدم السماح لأي عمل من شأنه عرقلة وقف إطلاق النار أو التسبب في تعطيل الاتفاق.

