الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

شاب ينهي حياة جاره بسبب مشادة كلامية في الغربية

جثة
جثة

 شهدت قرية دماط التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية اليوم، جريمة إقدام شاب على قـتـل جاره إثر مشادة كلامية نشبت بينهما.

إصابة 9 فتيات إثر انقلاب ميكروباص في الغربية

محافظ الغربية يستقبل مفتي الجمهورية للمشاركة في ندوة بجامعة طنطا

 تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز قطور يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين شابين داخل القرية انتهت بقيام أحدهما بالتعدي على الآخر، ما أسفر عن وفاته في الحال.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إلى موقع الحادث، وتم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، كما جرى نقل جثمان المجني عليه إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 وتكثف جهات التحقيق جهودها لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء المشاجرة التي تحولت إلى جريمة قتل هزت أرجاء القرية.

وجار استكمال التحقيقات تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

إصابة 9 فتيات إثر انقلاب ميكروباص في الغربية

محافظ الغربية يستقبل مفتي الجمهورية للمشاركة في ندوة بجامعة طنطا

جريمة قتل عائلية تهز طنطا.. ابن ينهي حياة والده خنقا بعد أن وضع له المنوم.. ومفتش الصحة يكشف اللغز.. لعنة المال تهدم البيت البسيط

جحود الأبناء، شاب ينهي حياة والده خنقا في طنطا

الأكثر قراءة

تعادل بين الزمالك والبنك الأهلي 1/1 في الشوط الأول بالدوري

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

استمرار التعادل 1/1 بين الزمالك والبنك الأهلي بعد 60 دقيقة

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الخميس

ميليشيا الدعم السريع تعلن القبض على جزار الفاشر "أبو لولو"

ارتفاع الصويا وانخفاض الجلوتين والجلوتوفيد، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

تفاصيل القمة المصرية الإريترية بالقاهرة (صور)

دخول ابن ريم سامي الرضيع للعناية المركزة إثر تعرضه لإصابة في الرأس

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

التوقيت الشتوي، طريقة تأخير الساعة في الهواتف الأندرويد

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح حكم نشر الصور الفاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

حكاية شقيق إبراهيم الدسوقى مع بابا الفاتيكان

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن سهيل كتم إسلامه وفر من الكفار يوم بدر

المزيد
الجريدة الرسمية