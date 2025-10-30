شاب ينهي حياة جاره بسبب مشادة كلامية في الغربية

شهدت قرية دماط التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية اليوم، جريمة إقدام شاب على قـتـل جاره إثر مشادة كلامية نشبت بينهما.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز قطور يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين شابين داخل القرية انتهت بقيام أحدهما بالتعدي على الآخر، ما أسفر عن وفاته في الحال.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إلى موقع الحادث، وتم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، كما جرى نقل جثمان المجني عليه إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكثف جهات التحقيق جهودها لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء المشاجرة التي تحولت إلى جريمة قتل هزت أرجاء القرية.

وجار استكمال التحقيقات تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.