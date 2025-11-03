تعليق الصحف المغربية على وقوع الجيش الملكي في مجموعة الأهلي بدوري الأبطال

علقت الصحف المغربية على وقوع فريق الجيش الملكي مع النادي الأهلي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما جرت القرعة، اليوم الإثنين، في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وضمت المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا كل من، الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني.

صحف المغرب تعلق على وقوع الجيش الملكي مع الأهلي بدوري الأبطال

قالت صحيفة المنتخب المغربية أن الجيش الملكي جاء في مجموعة حديدية.

بينما أكد موقع البطولة المغربي، أن المجموعة التي حل بها نادي الجيش الملكي هي مجموعة الموت.

مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

المجموعة الأولي: نهضة بركان المغربي، بيراميدز، ريفرز يونايتد النيجيري، باور ديناموز الزامبي.

المجموعة الثانية: الأهلي، يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري.

المجموعة الثالثة: صن داونز الجنوب أفريقي، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي، سيمبا التنزاني، بترو أتلتيكو الأنجولي، الملعب المالي.

وتقام مباريات دوري المجموعات بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي،وتستمر الأدوار الإقصائية بالنظام ذاته حتى المباراة النهائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.