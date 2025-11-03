الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعليق الصحف المغربية على وقوع الجيش الملكي في مجموعة الأهلي بدوري الأبطال

الجيش الملكي المغربي
الجيش الملكي المغربي

علقت الصحف المغربية على وقوع فريق الجيش الملكي مع النادي الأهلي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما جرت القرعة، اليوم الإثنين، في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وضمت المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا كل من، الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني.

صحف المغرب تعلق على وقوع الجيش الملكي مع الأهلي بدوري الأبطال 

قالت صحيفة المنتخب المغربية أن الجيش الملكي جاء في مجموعة حديدية.

بينما أكد موقع البطولة المغربي، أن المجموعة التي حل بها نادي الجيش الملكي هي مجموعة الموت.

مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

المجموعة الأولي: نهضة بركان المغربي،  بيراميدز، ريفرز يونايتد النيجيري، باور ديناموز الزامبي.

المجموعة الثانية: الأهلي،  يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري.

المجموعة الثالثة:  صن داونز الجنوب أفريقي، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي، سيمبا التنزاني، بترو أتلتيكو الأنجولي، الملعب المالي.

وتقام مباريات دوري المجموعات بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي،وتستمر الأدوار الإقصائية بالنظام ذاته حتى المباراة النهائية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي شبيبة القبائل الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

أيمن شوقي يمنح توروب روشتة عبور دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

مفارقات قرعة دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز ونهضة بركان في مجموعة واحدة

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا من المجموعات للنهائي

الأكثر قراءة

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

زغاريد وتكبيرات، فرحة زوار بيت الله الحرام بإعلان نتائج قرعة الحج بالدقهلية (فيديو)

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

بعد موافقة اللجنة التشريعية، مصير 9 اتفاقيات محالة إلى اللجان النوعية

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشجار مع الميت في المنام وعلاقته بخلافات مع أحد المقربين

عباقرة ولكن مجهولون، "الأغلب بن جثم" شاعر عاقبه عمر بن الخطاب لهذا السبب

رئيس جامعة الأزهر لـ الوافدين: العلم رسالة سامية تبني الأمم

المزيد
الجريدة الرسمية