مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا من المجموعات للنهائي

أقيمت اليوم الإثنين، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي جرت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وأسفرت عن مواجهات نارية.

نتائج قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا

المجموعة الأولى: باور ديناموز الزامبي - ريفرز يونايتد النيجيري - بيراميدز المصري - نهضة بركان المغربي.

المجموعة الثانية: شبيبة القبائل الجزائري - الجيش الملكي المغربي - يانج أفريكانز التنزاني - الأهلي المصري.

المجموعة الثالثة: سانت إيلوي ليبوبو الكونغولي - مولودية الجزائر - الهلال السوداني - ماميلودي صن داونز.

المجموعة الرابعة: الملعب المالي - بترو أتلتيكو الأنجولي - سيمبا التنزاني - الترجي التونسي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

دور المجموعات

الجولة الأولى: 21 - 23 نوفمبر 2025

الجولة الثانية: 28 - 30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة: 23 - 25 يناير 2026

الجولة الرابعة: 30 يناير - 1 فبراير 2026

الجولة الخامسة: 6 - 8 فبراير 2026

الجولة السادسة: 13 - 15 فبراير 2026

ربع النهائي

الذهاب: 13 - 15 مارس 2026

الإياب: 20 - 22 مارس 2026

نصف النهائي:

الذهاب: 10 - 12 إبريل 2026

الإياب: 17 - 19 إبريل 2026

النهائي:

خلال الفترة بين 8 و24 مايو



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.