مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا من المجموعات للنهائي
أقيمت اليوم الإثنين، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي جرت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وأسفرت عن مواجهات نارية.
نتائج قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا
المجموعة الأولى: باور ديناموز الزامبي - ريفرز يونايتد النيجيري - بيراميدز المصري - نهضة بركان المغربي.
المجموعة الثانية: شبيبة القبائل الجزائري - الجيش الملكي المغربي - يانج أفريكانز التنزاني - الأهلي المصري.
المجموعة الثالثة: سانت إيلوي ليبوبو الكونغولي - مولودية الجزائر - الهلال السوداني - ماميلودي صن داونز.
المجموعة الرابعة: الملعب المالي - بترو أتلتيكو الأنجولي - سيمبا التنزاني - الترجي التونسي.
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
دور المجموعات
الجولة الأولى: 21 - 23 نوفمبر 2025
الجولة الثانية: 28 - 30 نوفمبر 2025
الجولة الثالثة: 23 - 25 يناير 2026
الجولة الرابعة: 30 يناير - 1 فبراير 2026
الجولة الخامسة: 6 - 8 فبراير 2026
الجولة السادسة: 13 - 15 فبراير 2026
ربع النهائي
الذهاب: 13 - 15 مارس 2026
الإياب: 20 - 22 مارس 2026
نصف النهائي:
الذهاب: 10 - 12 إبريل 2026
الإياب: 17 - 19 إبريل 2026
النهائي:
خلال الفترة بين 8 و24 مايو
