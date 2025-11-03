الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا من المجموعات للنهائي

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا

أقيمت اليوم الإثنين، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي جرت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وأسفرت عن مواجهات نارية.

نتائج قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا 

المجموعة الأولى: باور ديناموز الزامبي - ريفرز يونايتد النيجيري - بيراميدز المصري - نهضة بركان المغربي.

المجموعة الثانية: شبيبة القبائل الجزائري - الجيش الملكي المغربي - يانج أفريكانز التنزاني - الأهلي المصري.

المجموعة الثالثة: سانت إيلوي ليبوبو الكونغولي - مولودية الجزائر - الهلال السوداني - ماميلودي صن داونز.

المجموعة الرابعة: الملعب المالي - بترو أتلتيكو الأنجولي - سيمبا التنزاني - الترجي التونسي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا 

دور المجموعات

الجولة الأولى: 21 - 23 نوفمبر 2025

الجولة الثانية: 28 - 30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة: 23 - 25 يناير 2026

الجولة الرابعة: 30 يناير - 1 فبراير 2026

الجولة الخامسة: 6 - 8 فبراير 2026

الجولة السادسة: 13 - 15 فبراير 2026

ربع النهائي

الذهاب: 13 - 15 مارس 2026

الإياب: 20 - 22 مارس 2026

نصف النهائي:

الذهاب: 10 - 12 إبريل 2026

الإياب: 17 - 19 إبريل 2026

النهائي:

خلال الفترة بين 8 و24 مايو 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا الأهلي بيراميدز الجيش الملكي شبيبة القبائل نهضة بركان

مواد متعلقة

5 مواجهات عربية نارية في مجموعات دوري أبطال أفريقيا

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

القرعة تجنب الأهلي مواجهة بيراميدز، مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

الأكثر قراءة

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

زغاريد وتكبيرات، فرحة زوار بيت الله الحرام بإعلان نتائج قرعة الحج بالدقهلية (فيديو)

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

موعد أول مباراة لبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا والفريق المنافس

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشجار مع الميت في المنام وعلاقته بخلافات مع أحد المقربين

عباقرة ولكن مجهولون، "الأغلب بن جثم" شاعر عاقبه عمر بن الخطاب لهذا السبب

رئيس جامعة الأزهر لـ الوافدين: العلم رسالة سامية تبني الأمم

المزيد
الجريدة الرسمية