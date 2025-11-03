الإثنين 03 نوفمبر 2025
خارج الحدود

مقتل شخص وإصابة 7 آخرين جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الإثنين، مقتل شخص وإصابة 7 آخرين من جراء الغارة الإسرائيلية على طريق "الدوير الشرقية" قضاء النبطية جنوبي لبنان.

 

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في محيط بلدة الشرقية بجنوب ‎لبنان

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت صباح اليوم الإثنين، باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في محيط بلدة الشرقية في جنوب ‎لبنان.

 

توتر حدودي متصاعد منذ أسابيع

من جانبه، قال نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله: “نثمن موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون بدعوة الجيش اللبناني للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية”.

وتأتي هذه التطورات وسط توتر حدودي متصاعد منذ أسابيع، حيث كثف جيش الاحتلال غاراته الجوية على الجنوب اللبناني، رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ نهاية 2024، في حين تتواصل الهجمات شبه اليومية داخل الأراضي اللبنانية.

 

دعوة الجيش اللبناني للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية

وبالتزامن مع هذه التطورات، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الجمعة الماضية، إن بيروت تسعى لحشد كل الإمكانات السياسية والدبلوماسية لوقف الانتهاكات المتكررة للاحتلال، مشيرًا إلى أن حصر السلاح ليس مجرد شعار، بل قرار لا تراجع عنه.

وفي وقت سابق، أوعز الرئيس اللبناني جوزيف عون، وللمرة الأولى، إلى الجيش بالتصدي لأي توغل عسكري لقوات الاحتلال في الأراضي المحررة جنوبي البلاد. 

