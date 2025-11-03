بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا لرحلة الإمارات (صور)

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة استعدادا لرحلة الإمارات العربية المتحدة لخوض منافسات بطولة السوبر المصري.

وتطير بعثة الأهلي إلى الإمارات ظهر اليوم للمشاركة في بطولة السوبر المصري المرتقبة يوم ٦ نوفمبر الحالي.

يترأس بعثة الأهلي في الإمارات خالد مرتجى، أمين صندوق النادي الأهلي، حيث تغادر البعثة مطار القاهرة في الثانية عشر ظهرا.

وتعادل الأهلي أمس أمام المصري سلبيا في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة ١٣ من مباريات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وفوز الزمالك وبيراميدز

1- سيراميكا كليوباترا 26 نقطة

2- الأهلي 23 نقطة

3- الزمالك 22 نقطة

4- بيراميدز 20 نقطة

5- المصري 20 نقطة

6- وادي دجلة 19 نقطة

7- إنبي 18 نقطة

8- غزل المحلة 16 نقطة

9- زد 16 نقطة

10- مودرن سبورت 16 نقطة

11- البنك الأهلي 15 نقطة

12- سموحة 15 نقطة

13- بتروجيت 15 نقطة

14- الجونة 15 نقطة

15- الحدود 12 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- الإسماعيلي 10 نقاط

18- الجيش 10 نقاط

19- المقاولون العرب 9 نقاط

20- الاتحاد 8 نقاط

21- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط





مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري

غزل المحلة 0-0 مودرن سبورت (انتهت)

الجونة 0-1 فاركو (انتهت)

الإسماعيلي 2-1 كهرباء الإسماعيلية (انتهت)

بيراميدز 2-1 الاتحاد السكندري (انتهت)

الزمالك 3-1 طلائع الجيش (انتهت)

سيراميكا كليوباترا 2-1 بتروجت (انتهت)

الأهلي 0-0 المصري (انتهت)



الثلاثاء 4 نوفمبر 2025

وادي دجلة ضد حرس الحدود - 5 مساءً

زد ضد البنك الأهلي - 8 مساءً

المقاولون ضد سموحة - 8 مساءً

ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

