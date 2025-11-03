الإثنين 03 نوفمبر 2025
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، حادث تصادم مروع بين دراجة نارية وسيارة ربع نقل أمام كوبري سرياقوس، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وعلى الفور دفعت غرفة عمليات هيئة الإسعاف المصرية – فرع القليوبية  بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الخانكة المركزي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لمعاينة الموقف، وجرى رفع آثار التصادم لتسيير الحركة المرورية وإعادة فتح الطريق أمام المارة.

وتواصل الأجهزة الأمنية في القليوبية تحرياتها للوقوف على ملابسات وأسباب وقوع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية بالتحقيق لمباشرة التحقيقات.

