الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن نشاط ملحوظ في حركة تداول البضائع والشاحنات بالميناء حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (7) سفن وتم تداول (126000) طن بضائع و(703) شاحنة و(23) سيارة.

وشملت حركة الواردات (4000) طن بضائع و(163) شاحنة و(9) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (122000) طن بضائع و(540) شاحنة و(14) سيارة.

 تداول 126 ألف طن و703 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة PILECKI وعلى متنها 1310 طن معدات (كابلات) قادمة من العقبة بينما تغادر السفينة INCE NORCHWING وعلى متنها 55 ألف طن فوسفات متجهة الى فيتنام، والسفينة GREAT HAN وعلى متنها 55 ألف طن فوسفات متجهة الى الصين والسفينتين Poseidon Express والحرية. 

 

 فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين Poseidon Express والحرية.

 شهد ميناء نويبع تداول (3700) طن بضائع و(274) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن  هى سينا، الحسين، نيو عقبة. 


سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1550 راكبا. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر حركة الصادرات هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الواردات موانئ البحر الاحمر و موانئ البحر الأحمر

مواد متعلقة

المكتب الإسباني يبدأ الدراسات الخاصة بمترو شبين القناطر

بدء إجراءات نقل نموذج القطار السريع لعرضه لأول مرة للجمهور

تداول 12 ألف طن و642 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

بورسعيد الأعلى، تأخيرات خطوط السكك الحديدية اليوم

طرق الحصول على محفظة تذاكر المترو ومميزاتها

السكك الحديدية: تسيير الرحلة 30 لنقل الأشقاء السودانيين إلى وطنهم

تزامنًا مع افتتاح المتحف الكبير، تراجع في معدل تأخير القطارات بكافة الخطوط

وزير النقل يتابع حالة الطرق قبل افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

الأكثر قراءة

ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

الأرصاد تحذر قائدي السيارات من هذه الظاهرة

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

قرعة الكونفدرالية الأفريقية بمشاركة الزمالك والمصري (بث مباشر)

التعليم والنقل والطاقة أبرزها، آخر مستجدات تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الألمانية

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلة وتودد، 10 أدعية للأحباب في الصباح لا تفوتها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية