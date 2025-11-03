تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن نشاط ملحوظ في حركة تداول البضائع والشاحنات بالميناء حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (7) سفن وتم تداول (126000) طن بضائع و(703) شاحنة و(23) سيارة.

وشملت حركة الواردات (4000) طن بضائع و(163) شاحنة و(9) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (122000) طن بضائع و(540) شاحنة و(14) سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة PILECKI وعلى متنها 1310 طن معدات (كابلات) قادمة من العقبة بينما تغادر السفينة INCE NORCHWING وعلى متنها 55 ألف طن فوسفات متجهة الى فيتنام، والسفينة GREAT HAN وعلى متنها 55 ألف طن فوسفات متجهة الى الصين والسفينتين Poseidon Express والحرية.

فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين Poseidon Express والحرية.

شهد ميناء نويبع تداول (3700) طن بضائع و(274) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن هى سينا، الحسين، نيو عقبة.



سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1550 راكبا.



