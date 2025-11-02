الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 12 ألف طن و642 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر،
موانئ البحر الأحمر، فيتو
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (9) سفن، وتم تداول (12000) طن بضائع و(642) شاحنة و(63) سيارة.

معدل تداول الحاويات 

شملت حركة الواردات (3000) طن بضائع و(297) شاحنة و(59) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (9000) طن بضائع و(345) شاحنة و(4) سيارة.

تداول 12 ألف طن و642 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ويغادر ميناء سفاجا اليوم السفينتين ALCudia Expess  Bridge، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Poseidon Expes والحرية. 

وشهد ميناء نويبع تداول (3000) طن بضائع و(269) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، الحسين، نيو عقبة. 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها. 
 

